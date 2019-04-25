Türkiye’deki 6-12 yaş aralığındaki çocukların teknolojide üretken olmasını amaçlayan ASELSAN Tekno Macera platformu tanıtıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında, Tekno Macera Web Sitesinde öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar ve oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar bulunuyor.

Bilkent Otel ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, geleceğin yerli ve milli teknolojisi için bugünün çocuklarına yapılan eğitimlerin ve projelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye’nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor” diyen Şeker, sözlerine şöyle devam etti:

“Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekiyor. ASELSAN’ın Tekno Macera platformuyla ülke geleceğine yaptığı yatırımdan dolayı çok memnunuz”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise "ASELSAN olarak yerli ve milli teknolojik ürünler için çocuklarımızın bilim ve teknoloji odaklı oyunlar ile düşünme, keşfetme, tasarlama ve üretimi öğrenmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ASELSAN Tekno Macera projesi kapsamında Türkiye’deki farklı alışveriş merkezinde düzenlenecek etkinliklerle çocuklara etkileşimli uygulamalarla kod yazma, fen bilimi deneyleri ve mühendislikler konularında bilgilendirme yapılacağı bildirildi.