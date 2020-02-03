ASELSAN, Türkiye'ye Geri Dönüş Programını Başlattı

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi ASELSAN, yetişmiş beyinlerin Türkiye'ye geri dönmesi için yeni programını başlattı. ASELSAN Back to Turkey adı altında başlatılan programa başvuruların başladığı, bugün yapılan açıklama ile duyuruldu.

Türkiye'ye katkı sağlayacak yurtdışında yaşayan kişilerin geri dönmesi için büyük çaba harcayan ASELSAN, geri dönmek isteyenlerin başvurması için yeni bir form oluşturdu. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde hedef kitlenin yoğunlaştığı Hollanda, Almanya gibi ülkelerde çeşitli çalışmalar yapıldı ve Türklerle bir araya gelindi. Bunun yanında İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika'da savunma sanayisinde kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen yeteneklerle buluşuldu.

Başlatılan kampanya sonrasında 25 iyi yetişmiş kişinin Türkiye'ye geri döndüğü dile getirildi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, yaptığı açıklamada, Back to Turkey çalışması kapsamında hem şirket hem de Türkiye için oldukça faydalı sonuçlar aldıklarını, faaliyetlerini aynı istek ve kararlılıkla 2020'de sürdüreceklerini söyledi.

ASELSAN Türkiye'ye geri dönüş programı nedir?

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş: “Back to Turkey çalışması kapsamında hem şirket hem de Türkiye için oldukça faydalı sonuçlar aldık, faaliyetleri aynı istek ve kararlılıkla 2020’de sürdüreceğiz. Tüm dünyaya ulaşmak, yetenekleri ASELSAN ve Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Belki her ülkeye gitmemiz mümkün olamayacak ama herkesin bize ulaşabileceği ve kendileriyle yakından ilgilenilecek bir organizasyonu hayata geçirdik.”

ASELSAN, dünyanın her yerinden “http://backtoturkey.aselsan.com.tr” adresine ulaşılabileceğini ve başvuruların yapılabileceğini belirtti.