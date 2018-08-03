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Aselsan ve Temsa'dan Türkiye'nin İlk Elektrikli Otobüsü

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji

Aselsan ve Temsa işbirliğinde geliştirilen Türkiye'nin ilk hızlı şarj özellikli yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Hacettepe Üniversitesine bağışlandı. Türkiye'deki bir ilki gerçekleştiren bu iki kurumun ortak projesi elektrikli otobüs, öğrenciler için kullanılacak.

Doğa dostu olarak geliştirilen yerli otobüsün tamamı Türk mühendisler tarafından üretildi. Hızlı şarj desteği olan otobüsün yalnızca 8 dakika içerisinde yüzde 100 şarj kapasitesine erişebildiği dile getirildi. Bu anlamda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet verebilen otobüsün, Beytepe-Metro ring aracı olarak kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca ilk defa Hacettepe Üniversitesi'nde kullanılacağı ifade edilen otobüsün Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri'nde sunulacağı öğrenildi. 4 - 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan tanıtım kapsamında yüzde yüz elektrikli otobüsün özellikleri anlatılacak ve öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Hacettepe'nin yeni akademik yıla başlamasıyla beraber kullanıma gireceği belirtilen otobüsün ne kadara mal olduğu bilinmiyorken tamamen yerli olması dikkat çekiyor. Peki ya siz doğa dostu elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!

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