ASELSAN ve TEMSA Ortaklığı Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

ASELSAN ve TEMSA arasında yapılan iş birliği, Türkiye'nin elektrikli otobüs alanında önemli adımlar atmasına imkan sunuyor. Şirketin ortak çalışmalar ile geliştirdiği elektrikli otobüsü TEMSA Avenue EV, Türkiye'de ilk siparişini aldı.

TEMSA Avenue EV Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

TEMSA'nın üretimini üstlendiği ve ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleri üzerinde çalıştığı Avenue EV, yurt içinde bulunan bir müşteri tarafından iki adet sipariş aldı. Sıfır karbondioksit salınımı, ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanları ile öne çıkan elektrikli otobüsler, özellikle şehir içi ulaşımlarda bir gözde haline gelmeye başladı.

Ülkeler ve bölgesel yönetimler tarafından desteklenen elektrikli araçların ardından ticari araç üreticileri de bu tip otobüslerin geliştirilmesine ve üretimine ağırlık vermeye başladı.

Geçmişten gelen askeri teknoloji birikimini kullanan ve bu yönde çalışmalar yapan ASELSAN da; Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu ve Batarya Yönetim Sistemi benzeri teknolojiler geliştirerek bu yönde ilk adımlarını attı.

Bu bilgi ve teknoloji birikimini TEMSA ile kullanmak isteyen ASELSAN, şirket ile kurduğu iş birliği sonucunda üç farklı elektrikli otobüs modeli geliştirdi. Dokuz metrelik MD9 ve on iki metrelik Avenue Electron ile Avenue EV modellerini geliştiren TEMSA, bu modelleri ilk defa 2016 yılında tanıtarak seri üretime hazırlandıklarını belirtmişti.

İki Tane Sipariş Edildi

Yurt içinde bulunan bir müşteri tarafından sipariş edilen Avenue EV model elektrikli otobüs, önümüzdeki senenin başı itibarıyla müşteriye teslim edilecek. Trafik tescillerinin 2020 yılının başında tamamlanması beklenen bu araçlar, Türkiye'nin elektrikli araçlara geçişinde önemli bir yer edinecek.