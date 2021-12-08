Aselsan Yabancı Şirkete mi Satılıyor? Açıklama Geldi

ASELSAN yabancı şirketlere satılıyor iddialarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Ayrıca konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bunun bir dezenformasyonun parçası olduğuna inandığını söyledi.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN)'dan gelen yeni bir yazılı açıklama kapsamında sosyal medyayı sallayan bir iddia çürütülmüş oldu. Ankara merkezli şirket, herhangi bir yabancı yatırımcı ile görüşmediklerini onayladı.

ASELSAN yabancı şirketlere satılmayacak

AA'da yer alan habere göre ASELSAN, ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların gerçek dışı bir şekilde manipüle edildiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu kurumun herhangi bir satışı söz konusu değil.

Şirketten gelen yazılı paylaşımda, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır." denildi.

Türk halkının gurur kaynağı olduğu ifade edilen ASELSAN'ın ayrıca tamamen yerli ve milli üretim politikasına sadık kalacağını altı çizildi.

"Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." şeklinde bir açıklamada bulunan ASELSAN, net bir şekilde yabancı yatırımcılara satılma iddiasına karşı çıktı.

Başkanımız @IsmailDemirSSB’nin ASELSAN’ın satılacağına dair iddialarla ilgili açıklaması: Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası. pic.twitter.com/ONRWg1N62t — SSB (@SavunmaSanayii) December 8, 2021

ASELSAN ve Savunma Sanayii Elektronik Harp Sistemleri için anlaştı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Elektronik Harp Sistemleri üzerine yapılan anlaşmanın büyüklüğünün 700 milyon lira ve 85 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi. ​​​​​​​Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Anlaşmanın detayları paylaşılmazken, yapılacak üretimin detayları da KAP bildiriminde yer almadı. Fakat uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre anlaşmanın önemli kısmı KORAL üzerine yoğunlaşıyor. Düşman radarlarını karıştırma üzerine kurulu olan ve rüştünü Suriye, Libya ve Karabağ'da kanıtlayan KORAL sistemi, TSK'ya önemli avantajlar kazandırıyordu. Ayrıca anlaşmanın KORAL ile birlikte onlarca farklı altyapı sistemi üzerine odaklanıyor olmasının da muhtemel olduğu dile getirildi.