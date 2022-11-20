ASELSAN'ın Yeni Silahı Göker Kullanılmaya Hazır

ASELSAN, geçtiğimiz günlerde 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Göker'i tanıttı. Yeni silah için yapılan ilk testlerin başarılı olduğu açıklandı.

Özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinde görev alması beklenen Göker, Türkiye'nin kara savunmasında önemli rol oynayacak.

İşte Göker Tanıtım Videosu

ASELSAN'ın yeni tasarımı olan Çok Maksatlı Silah Sistemi Göker, hem kara hem de deniz savaşlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Küçük hedeflerde dahi yüksek isabet oranını yakalayan Göker, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlandırılarak savunma hattını güçlendirecek.

Göker 35 Milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Özellikleri