ASELSAN'ın Yeni Silahı Göker Kullanılmaya Hazır
Ülkemizin önemli askeri teçhizat üreticilerinden olan ASELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni silahı görücüye çıktı
ASELSAN, geçtiğimiz günlerde 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Göker'i tanıttı. Yeni silah için yapılan ilk testlerin başarılı olduğu açıklandı.
Özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinde görev alması beklenen Göker, Türkiye'nin kara savunmasında önemli rol oynayacak.
İşte Göker Tanıtım Videosu
ASELSAN'ın yeni tasarımı olan Çok Maksatlı Silah Sistemi Göker, hem kara hem de deniz savaşlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Küçük hedeflerde dahi yüksek isabet oranını yakalayan Göker, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlandırılarak savunma hattını güçlendirecek.
Göker 35 Milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Özellikleri
- 35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM, ATOM-AntiİHA)
- Hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili
- Kara hedeflerine karşı zırh delici mühimmat (APDS)
- Yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI)
- ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik
- Geniş yükseliş ekseni (-35°/+95°)
- Dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış kabiliyeti
- Hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağı
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