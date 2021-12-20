ASELSAN'ın Ürettiği Cihaz, Türksat 5B ile Uzaya Gönderildi

ASELSAN'ın ürettiği cihaz, Türksat 5B haberleşme uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldı. Söz konusu ürünün ilk kez uzayda kullanılmaya başlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, cihaza dair önemli bilgiler paylaştı.

ASELSAN'ın Ürettiği Cihaz İlk Kez Uzayda Kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'ya yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın bir cihazının Türksat 5B haberleşme uydusunun içerisine entegre ettiklerini belirtti. Ürünün ilk kez uzayda kullanılmaya başlanacağı açıklandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen bir alıcı veri sisteminin uzayda kullanılacağını söyleyen Koç, şu ana kadar gönderilen uyduların çoğunun alçak yörünge uyduları olduğunu, yüksek yörünge yani 36 bin kilometre uzaklıkta ilk defa yerli bir ürünün test edildiğini söyledi.

Söz konusu cihazın tüm kriterleri geçtiğini ve şu anda Türksat 5B'nin üzerinde yer aldığını belirten Koç, ASELSAN tarafından geliştirilen alıcı verici sisteminin tarih yazacağını belirtti. Yerli ve milli üretimi desteklemek için risk aldıklarını ifade eden Koç, bundan sonra yapılacak diğer ülkelerin uydularında ASELSAN'ın geliştirdiği ürünün kullanılabilir olacağının altını çizdi.

Şu anda hiçbir uyduda bu ürünün kullanılmadığını söyleyen Koç, Türksat olarak bu riskin karşılığında tarihçe kazanacaklarını ve ASELSAN'ın da bu ürünü dünyanın çeşitli ülkelerine satabilir hale geleceğini, bu durumun da ekonomiye çok büyük katkısının olacağını belirtti.

Türkiye'nin hedefleri arasında Ay'a sert iniş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan gönderme projelerinin yer aldığını belirten Koç, bu tür projeleri destekleyecek altyapıyı çalışmak için üniversiteler ile sürekli olarak projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Gençlerin bu konu ile ilgili Dijital Dönüşüm Ofisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurabileceğinin altını çizen Koç, çeşitli yarışmalarda başarılı olan gençleri, uluslararası platformlarda desteklediklerini söyledi.

Türksat 6A Uydusu Ne Zaman Uzaya Fırlatılacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Türksat 6A uydusunun ne zaman uzaya fırlatılacağına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Koç, Türksat 6A uydusunun ilk kez yerli ve milli olarak üretileceğini ve 2023 yılında uzaya fırlatılarak diğer uyduların yanında hizmete başlayacağını açıkladı.

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