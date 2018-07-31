Ashampoo Backup Pro 12: Kullanımı Kolay, Güçlü Yedekleme Çözümü

Windows PC kullanıcıları için hayat kurtaran yazılımlar üreten Ashampoo, yeni yedekleme programları Ashampoo Backup Pro 12’yi duyurdu. Kullanımı basit, güçlü bir yedekleme çözümü arayan kullanıcılar için Ashampoo Backup Pro 12'nin özellikleri ve indirme bağlantısı haberimizde.

Yedekleyin, Kurtarın, Geri Yükleyin!

Windows 10 sürekli güncellemelerle günden güne daha iyi bir sistem haline geliyor ancak zaman zaman can sıkan sorunlarla kullanıcıları baş başa bırakabiliyor. Yüklemeden belli bir süre sonra ortaya çıkmaya başlayan sistem hataları, kişisel verileri şifreleyen fidye yazılımları, etkili bir virüs sonrası çöken sistem, bozulan kayıt defteri, sistem yavaşlaması her seviyede kullanıcının başına gelebilecek sorunlardan sadece birkaçı. Bu sorunları çözmenin en kolay yolu; bir yedekleme programı edinmek.

Bu noktada da daha fazla verimli bir PC için ürünler üreten yazılım geliştirici Ashampoo öne çıkıyor. Şirketin son çıkardığı yedekleme programı Ashampoo Backup Pro 12, virüslerden, fidye yazılımlarından veya Windows hatalarından dolayı kaynaklanan sistemsel sorunları kolaylıkla gideriyor. Arka planda sessiz sedasız çalışarak sistem kaynaklarından çok daha az bellek, işlemci tüketen kolay ve güçlü yedekleme programı, tek tek dosyaları veya tüm disk bölümlerini istenilen depolama aygıtına veya buluta yedekliyor.

Ashampoo Backup Pro 12 Özellikleri:

Tamamen güvenilir yedekleme için güçlü disk kontrolü

Tüm Windows sistemlerini yedekleme / geri yükleme

Yedekleme Görüntüleyicisi: Yedeklenen dosyalara anında erişim

OneDrive Business / Office, Owncloud ve Nextcloud desteği

Fidye yazılımlarına, virüslere, kötü amaçlı yazılımlara karşı cankurtarıcı

Her seviyede kullanıcıya hitap eden kullanıcı arayüzü

İyi yapılandırılmış ve açık tasarım

UEFI desteği ile kullanışlı kurtarma sistemi

Yeni sistem kurtarma aracı

Disk hatalarını algılama ve onarma, yedeklenmiş dosyaları güvenli bir alanda koruma, arka planda otomatik olarak yedekleme, bulut depolama servisleriyle uyumluluk, çok yönlü veri kurtarma, virüs ve fidye yazılımlarına karşı çözüm, hatalı Windows güncellemelerine karşı koruma, akıllı yedekleme mekanizması ile diğer yedekleme programlarından ayrılan Ashampoo Backup Pro 12’yi aşağıdaki bağlantıdan direkt indirebilirsiniz: