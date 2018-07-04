Ashampoo WinOptimizer 16 ile Sisteminiz Hızlı, Güvenli, Temiz

Windows kullanıcıları için en iyi sistem optimizasyon programı olan Ashampoo WinOptimizer yenilendi. Zamanla performans sorunu yaşatan Windows PC’ler için hepsi bir arada ilaç gibi program olan Ashampoo WinOptimizer 16 ile gelen yenilikler haberimizde.

Microsoft’un en yeni, modern işletim sistemi Windows 10, sürekli güncellenerek hızına hız katıyor, daha da güvenli hale geliyor, yeni özellikler kazanıyor. Bu kadar sık güncelleme alan bir sistemin kusursuz çalışması tüm kullanıcıların isteği olsa da zamanla performans sorunu ve çeşitli hatalarla kullanıcıları baş başa bırakıyor. Bu noktada karşımıza çıkan sistem optimizasyon, temizleme, gizlilik koruma programları arasında en iyisi Ashampoo WinOptimizer. Windows 10 ve daha eski sisteme sahip kullanıcılar için hazırlanan Ashampoo WinOptimizer, PC’nizi en iyi şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bilgisayarınızı her zaman maksimum performansta kullanmanızı sağlayan, gizliliğinizi de koruyan Ashampoo WinOptimizer güncellendi ve 16 sürümüyle birlikte sistemin daha da derinlerine inebiliyor.

PC'niz İçin Üstün Performans, İstikrar ve Gizlilik:

Ashampoo WinOptimizer 16 ile birçok yenilik bizleri karşılıyor. Şimdiye kadarki en güçlü WinOptimizer Başlangıç Sayfası, sistemdeki sorunları hızlıca analiz ederek düzeltmenize olanak tanıyor. Büyük miktarlarda alan boşaltma, kayıt defteri temizleme, güvenlik ayarlarını artırma, kısaca güvenli ve hatasız bir sistem oluşturmanızı sağlıyor. Yeni Enerji Yöneticisi, Windows güç ayarlarını ihtiyaçlarına göre hazırlıyor. Bu sayede hem cihazınızın pil ömrünü önemli ölçüde uzatmış oluyor, hem de para tasarrufu sağlıyorsunuz.

Tarayıcı Uzantısı Yöneticisi, webde gezinme deneyimini yavaşlatan ve gizlililiği ihlal eden tarayıcı uzantılarını (eklentilerini) tespit ederek öneride bulunuyor. Win10 Gizlilik Kontrolü ve Antispy, şifre, telemetri veriler, fotoğraflar gibi gizli tutulması gereken ancak Windows’un topladığı verilerinizi koruma altına alır. Sisteminizi derinlemesine temizlemek için üç güçlü model İnternet Temizleyici, Disk Temizleyici ve Kayıt Defteri İyileştirici dışında gerekli olmayan dosyaları temizlemekten program açılışlarını hızlandırmaya, oyunlarınızın maksimum performansta çalışmasını sağlamaya üç akıllı modül Auto-Clean, Live-Tuner ve Game-Booster sunuyor. Gezinme çubuğu ile tüm bu modüllere hızlı erişim sağlıyorsunuz.

Ashampoo WinOptimizer 16

Bilgisayarın ömrüne ömür katan 36 güçlü modüle sahip olan Ashampoo WinOptimizer 16 ile sisteminiz hızlı, güvenli ve temiz.