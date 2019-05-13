Ashampoo WinOptimizer 17: Windows için En Kapsamlı Optimizasyon Programı

Windows PC kullanıcıları için şimdiye kadarki en kapsamlı sistem optimizasyon programı Ashampoo WinOptimizer 17 yayınlandı. Otomatik temizleme, Windows 10 için en uygun gizlilik ayarları, sistem arızasına karşı erken uyarı sistemi, sürekli bakım ve optimizasyon için kullanışlı görev zamanlayıcısı, 8 farklı optimizasyon aracı, mükemmel Windows sistemi için 30’dan fazla modül içeren Ashampoo WinOptimizer 17 indirme bağlantısı haberimizde.

Windows bilgisayar kullanıcılarının yaşadığı sorunlara çözüm getiren yazılım paketleriyle karşımıza çıkan Ashampoo’dan harika bir program daha! PC’leri başka hiçbir programın yapamayacağı şekilde temizleyen, koruyan ve optimize eden Ashampoo WinOptimizer’ın yenilenen sürümü indirilmeye açıldı. Windows sistemini optimize etmek ve temizlemek için eksiksiz bir çözüm olan Ashampoo WinOptimizer 17, yeni görev zamanlayıcısı, profesyoneller için ADS tarayıcı, güncellenen temizleyici modülleri ve koyu - açık temalı yeni kullanıcı arayüzüyle geliyor.

Ashampoo WinOptimizer 17, Microsoft Windows PC’ler için en iyi sistem optimizasyon paketi olarak gösteriliyor. Başlangıç sayfasında işletim sisteminizi gereksiz dosyalardan temizlemek, optimize etmek, ayarlamak için birden fazla yol sunuyor. Webde gezinme izleri, geçici dosyalar, program kaldırma sonrası kalan dosyalar ve önemsiz dosyaları silip süpüren çeşitli temizleyiciler, disk alanından büyük oranda kazanmanızı sağlar. Casus Yazılım Önleme (AntiSpy) ve Gizlilik Kontrolü (Privacy Control) gibi modüller, kullanıcıların önemli kişisel verilerini doğrudan paylaşmalarının önüne geçerek güvende kalmalarına yardımcı olur. Sistemi temiz tutma, program açılışlarını hızlandırma ve oyun performasını artırma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Ayrıca performansı iyileştirmek adına kayıt defterini temizler, geçersiz kısayolları siler. Birden fazla sistem analiz aracıyla donanım ve yazılım bileşenlerini ayrıntılı olarak inceleyen program, tarayıcı uzantılarını kolayca yönetmenizi sağlayan Tarayıcı Uzantısı Yöneticisi (Browser Extension Manager) ile gelir.

Ashampoo WinOptimizer 17

Ashampoo WinOptimizer 17 ile Gelen Yenilikler: