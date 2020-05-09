Ashes of the Singularity: Escalation, Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Simülasyon ve strateji türündeki oyunları seviyorsanız, Ashes of the Singularity: Escalation'yi kaçırmayın. 2016 yılında satışa sunulmuş olan oyun, şu anda Humble Bundle üzerinden ücretsiz dağıtılıyor.

Stardock Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Ashes of the Singularity: Escalation oyununun hikayesine göre insan ırkı teknolojik tekelliğin mucizeleri sayesinde galaksi içinde genişlemeye gitmiştir. Öyle ki tüm gezegenin genelinde büyük orduları yönetebilir hale gelinmiş ve çok daha büyük galaktik imparatorluğa dönüşüm gerçekleşmiştir. Ancak bu güç, tabii ki büyük bir sorunu da beraberinde getirmiştir. İnsanlık Substrate adı verilen yeni bir düşmanın saldırısına uğramıştır. Düşmanın hedefi ise insan ırkının varlığına son vermektir.

Bu durumda da devreye siz gireceksiniz. Ancak kendinize bir taraf seçmeniz gerekecek. Ashes of the Singularity: Escalation oyununda ister insan ırkının kurtarıcısı olacak Post Human Coalition veya Substrate rolünde olabilirsiniz. Diğer bir deyişle, galaksiye kimin hükmedeceği size bağlı.

Oyunu tek başınıza yapay zekaya karşı oynamak istemezseniz, çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile oynayabilirsiniz. Bu arada, oyun için pek çok indirilebilir içerik yayınlandı ve eğer çevrimiçi olarak oynarsanız bu paketlerin tamamı erişiminize açık hale geliyor. Diğer bir deyişle, bahsi geçen paketlerden sadece tek başınıza oynarken mahrum kalacaksınız. Aslında bu bir bakıma da iyi bir şey çünkü çevrimiçi olarak oynayıp paketlerin sunduğu içerikleri deneyebilir ve hoşunuza gidersen satın alabilirsiniz.

Ücretsiz Ashes of the Singularity: Escalation Fırsatı

Eğer Ashes of the Singularity: Escalation genel olarak hoşunuza gitmişse ve ücretsiz sahip olmak isterseniz, buradan Humble Bundle sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak. Ancak acele etmenizi öneririm. Çünkü ben bu haberi yazarken yirmi dokuz saatten az bir zaman kalmıştı.