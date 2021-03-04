Bu Ülkede Aşı ile Vaka Sayısı %95 Oranında Düştü

Koronavirüs aşısının yapılması ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş dikkatlerden kaçmıyor. İspanya'da aşı ile %95 oranında düştü.

İspanya'da Koronavirüs Aşısının Yapılması ile Vaka Sayısında Ciddi Düşüş Yaşandı

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ocak ile 24 Ocak haftasında 4 bin 895 vaka tespit edildiği açıklandı. Bakımevlerinde ise vaka sayısının 15 Şubat ile 21 Şubat haftasında 243'e kadar düştüğü duyuruldu.

27 Ocak'ta İspanya'da aşılama çalışmaları başlamıştı. Aşılama ilk olarak bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yapılmıştı. Bakımevlerinde tespit edilen yeni vaka sayılarında yaklaşık %95 oranında düşüş yaşandığı bilgisi verildi. Düşüşün ülke geneline %80 olarak yansıdığı paylaşıldı.

Türkiye'de de aşılama çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. 4 Mart 2021 itibari ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, 7.353.536 kişiye ilk doz aşı yapılmış durumda. 2.206.502 kişiye de ikinci doz aşı uygulanmış durumda. Ülkemizde aşı randevuları MHRS sistemi üzerinden veriliyor.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" cümlelerine yer vermişti. Ülkemizde uygulanan Çin aşısının etkinlik oranı yapılan açıklamaya göre yüzde 83.5 olurken hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 oldu.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.