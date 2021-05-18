İnternetteki Aşı Karşıtı Komplolar Bu 12 Kişiden Çıkıyor

Aşı karşıtı komplolar en çok hangi platformdan yayılıyor? Yapılan yeni bir araştırma, nispeten küçük bir aşı karşıtı insanın milyonlarca kullanıcıya ulaştığını gösteriyor. Peki ya Facebook, Instagram veya Twitter bu hesaplara karşı nasıl önlem alıyor? İşte detaylar.

İnsanların COVID-19'a karşı aşılanmasını sağlamak, devam eden küresel pandemide hayat kurtarmanın en kesin yolu olarak görünüyor. Yine de aşı tereddütleri hayati aşılama çabalarının önünde duruyor ve günümüzdeki bunların kaynağını anlamak her zamankinden daha önemli olabilir.

Son araştırmalara göre, bu problemin büyük bir kısmı aslında çok küçük bir başlangıç ​​noktasına sahip. Yeni çalışmada araştırmacılar, sosyal medyada dolaşan aşı karşıtı komploların çoğunun, önde gelen aşı karşıtlarını temsil eden bir avuç bireysel hesaptan ortaya çıktığını keşfetti.

Aşı karşıtı komplolar en çok hangi platformdan yayılıyor?

Facebook ve Twitter'da paylaşılan tüm yanlış ve yanıltıcı aşı karşıtı propagandaların yüzde 65'ini başlatmaktan bu kişilerin sadece 12'si ve onların sahip olduğu kuruluşlar sorumlu.

Bu rakam, kar amacı gütmeyen Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) ve aşı karşıtlarını analiz eden Anti-Vax Watch tarafından yürütülen bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırma, Facebook ve Twitter'dan alınan 812.000'den fazla gönderinin analizine dayanıyor.

CCDH CEO'su Imran Ahmed açıklamasında, "İnternette, halkın tam gözü önünde yaşayan bu hesaplar, COVID-19 tehdidini yanlış tanıtmak ve güvenliğiyle ilgili yanlış bilgileri yaymak için sosyal medya platformlarını kötüye kullanıyor" dedi.

Ahmed verdiği demeçte, "Son raporumuza göre Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter'daki aşı karşıtı aktivistler 59 milyondan fazla takipçiye ulaşarak sosyal medyayı aşı karşıtlığı için en büyük ve en önemli araç haline getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu etkili hesapların çok sayıda takipçisi olduğunu ve yüksek miktarda aşı karşıtı içerik ürettiğini söylüyor.

Aşı karşıtı içeriği paylaşan sosyal medyadaki pek çok kişi bu hesaplardan herhangi birini takip etmeyebilir. Ancak yeni analiz, Facebook ve Twitter gibi platformlarda paylaşılan aşı karşıtı gönderilerin çoğunun aslında bu küçük gruptan başladığını gösteriyor.

Rapora göre, grubun etkisi sosyal platforma bağlı olarak değişiyor: Twitter'daki aşı karşıtı tweet'lerin yüzde 17'sine kadar, Facebook'taki aşı karşıtı içeriklerin ise yüzde 73'üne kadar bu gruptan yayılıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana sosyal medyada pek çok hesap yasaklandı veya kısıtlandı.