Aşı Karşıtı Radyo Sunucusu Ölmeden Önce İnsanları Aşı Olmaya Davet Etti

Yeni tip koronavirüse yakalanan Dick Farrel isimli bir radyo sunucusu hayatını kaybetti. Aşı karşıtı radyo sunucusu, son günlerinde arkadaşlarına yeni tip koronavirüsün bir şaka olmadığını ve aşı yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Aşı Karşıtı Radyo Sunucusu, COVID-19'dan Dolayı Vefat Etti

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor. COVID-19 aşıları, virüse karşı oldukça büyük bir koruyuculuk sağlıyor. Aşılar hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan bazı insanlar aşı yaptırmıyor. Aşı yaptırmayan kişilerden bir tanesi de Dick Farre isimli bir radyo sunucusuydu.

Business Insider'daki habere göre 65 yaşındaki radyo sunucusu, temmuz ayının başlarında yeni tip koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs aşılarına inanmayan Farre, aşı yaptırmamıştı ve bu sebepten ötürü de hastalığı çok ağır bir şekilde geçiriyordu. 3 haftalık sürecin ardından hayatını kaybeden Farre, son günlerinde arkadaşlarını arayarak aşı yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Farre, Facebook hesabı üzerinden aşılar ile ilgili olumsuz düşüncelerini paylaşıyordu. Koronavirüsün bir aldatma olduğunu düşünen radyo sunucusu, bir Facebook gönderisinde Dr. Fauci'yi çok sert bir şekilde eleştirmişti.

Farrel'in yakın arkadaşı Amy Leigh Hair, yaptığı açıklamada, 65 yaşındaki radyo sunucusunun kendisine mesaj attığını ve virüsün bir şaka olmadığını söylediğini ifade etti. Hair, Farrel'in keşke ben de aşı yaptırsaydım dediğini belirtti.

Koronavirüs Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından mayıs ayının sonlarında yapılan araştırma, iki doz BioNTech ya da AstraZeneca aşısının Delta'ya karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu varyanta karşı BioNTech aşısı yüzde 88 oranında etkiliyken AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu belirtelim. Her iki aşının da bir dozu B1617.2'ye karşı yüzde 33,5 oranında etkinliğe sahip.

Bu çalışma aynı zamanda ABD'de kullanılmakta olan başka bir aşı olan Moderna için de umut vaat ediyor olabilir. Moderna aşısı, Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılmadığı için bu çalışmada kullanılmıyor fakat Moderna ve Pfizer'in her ikisi de mRNA tabanlı aşılardır ve benzer etkinlik oranlarına sahiptir.

İskoçya'daki çalışmada Delta'ya karşı iki doz BionTech aşısının %79, iki doz AstraZeneca aşısının ise %60 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu etkinlik oranları, iki doz uygulandıktan iki hafta sonra gözlemlendi.