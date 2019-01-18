Aşı Karşıtlığı, WHO'nun 2019 Sağlık Tehditleri Listesine Girdi

Aşı karşıtlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından binlerce kişinin hayatına mal olan Ebola, AIDS ve buna benzer hastalıklarla 2019 yılının en büyük sağlık tehditleri arasına konuldu.

Dünya sağlık Örgütü (WHO) yayınladığı yeni listeyle 2019 yılının en büyük sağlık tehditleri listesini duyurdu. Listede tahmin edebileceğiniz gibi hava kirliliği, iklim değişikliği gibi sorunlar liste başında yer alırken, sürpriz şekilde aşı karşıtlığına da yer verildi.

Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan aşı karşıtlığı trendi sonrasında, birçok insan aşı olmaktan ya da çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçınıyorlar, aşıların sağlıklı olmaktan öte çocuklarını zehirlediklerini söylüyorlardı. Dünya Sağlık Örgütü, aşılamada isteksizlik ya da aşılamayı reddetme düşüncesinin uzun süredir takipleri altında olduğunu ve bu durumun insan sağlığına önemli zararlar vereceğini aktardı.

Salgın hastalıkların sebebi aşı karşıtlığı

Yeni trendin sağlık tehditleri arasına alınmasının arkasındaysa kızamık hastalığının 2018’de yaşadığı büyük artış vardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında tamamen önlenen kızamık hastalığı, Türkiye’de de neredeyse bitirilmişti. Buna rağmen çocuklarına aşı yaptırmayan kişiler sebebiyle henüz bebeklik dönemlerinde kızamığa karşı koruma kazanamayan kişiler, kızamık hastalığının tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardı. Benzer bir durum difteri ya da kuşpalazı olarak bilinen hastalıkta da yaşanmıştı. 2016 yılında sadece 31 difteri vakasının görüldüğü Venezuela’da 2017’de sayı 786’ya çıkmıştı. Keza Hindistan’da da vakalar 3,380’den 5,293’e yükselmişti.

Aşıyla engellenebilen kızamık ve difterideki artıştan sonra harekete geçmeleri gerektiğini anlayan Dünya Sağlık Örgütü, aşı karşıtlığı sağlık tehditleri listesine alarak, ilk farkındalığı başlatmış oldu. Kendine ya da bebeğine aşı yaptırmaktan kaçınan kişilerin sadece kendilerine zarar vermekle yetinmediklerini belirten örgüt, salgın hastalıkların yaygınlaşmasına ön ayak oldukları için bütün insanlık için tehdit oluşturduklarını belirtti.