Intel, Aşı Olan Çalışanlarını Ödüllendirecek!

Intel, aşı olan çalışanlar için teşvik programını duyurdu. Koronavirüs aşısı olmuş çalışan sayısını arttırmak isteyen teknoloji şirketi diğer bazı teknoloji devlerinin aşı zorunluluğu uygulamasının aksine farklı bir yönteme başvurdu.

Çarşamba günü çalışanlarına yönelik önemli bir duyuru yapan şirket, aşı olmaları karşısında onlara para ödülü gibi çeşitli ödüller verileceğini belirtti.

Intel, Aşı Olan Çalışanlara Ödül Olarak Neler Verecek?

Intel, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada aşı yaptıran çalışanlarına teşekkür olarak 250 dolara kadar ödeme yapacağını, saatlik çalışanlara ek 100 dolarlık yemek kuponu vereceğini söyledi. Duyurudan önce aşısını yaptıran çalışanlar da Intel'in ödülünden yararlanabilecek.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşmış olduğu bir e-posta ile çalışanlarına aşı olmaları için faaliyete geçirdiği aşı teşvik programını duyurdu.

Gelsinger, "Ben bir veri adamıyım ve veriler, aşının bu salgını sona erdirmede kritik bir unsur olduğunu gösteriyor. Aşılanmış kişilerin enfekte olma riski yaklaşık üç kat azalır ve buna ek olarak hastalığı ağır geçirme ya da ölüm riski on kat ya da daha da azalır" dedi.

Intel şu anda çalışanlarından aşı olduğuna dair bir kanıt istemiyor. Google, Facebook ve Uber da dahil olmak üzere diğer birçok şirket, ofise dönüşte çalışanlarından aşı kanıtı isteyeceğini açıkladı. Birçok şirket ise salgının son dalgasının ortasında ofise dönüş planlarını ertelemek ya da yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.

Büyük teknoloji şirketlerinin büyük bir kısmı ofise dönüş programını şu anda yeniden gözden geçirme aşamasında olduğu belirtildi. Dünya koronavirüs varyantları ile mücadele ederken şirketler de atacağı adımları iki kez düşünerek atıyor ve bu atılan adımların kalıcı olacağının bir garantisi bulunmuyor.

Bazı şirketler, çalışanlarından aşı olduğunu gösteren bir kanıt istemede kararsız olsa da AT&T bünyesinde yer alanların 11 Ekim'e kadar aşılanması, United Airlines çalışanlarınınsa 25 Ekim'e kadar aşısını yaptırmış olması gerekiyor. Öte yandan Pentagon da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun aşılanmış olmasını isteyecek.

Şirket sözcüsü, Intel'in çalışanlarına her aşı randevusu için dört saate kadar ücretli izin almasına izin verdiğini söyledi. Şirketin henüz aşı olmayan ülkelerdeki çalışanlar için teşvik programının geçerlilik süresini de uzatması bekleniyor.