Aşı Olanlar Süper Bulaştırıcı Olabilir mi? Uzman Açıkladı

Aşı olanlar süper bulaştırıcı olabilir mi? Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, uzun süredir merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Aydın tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Aşı Olanlar Süper Bulaştırıcı Olabilir mi Sorusuna Yanıt Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu zamana kadar dünya genelinde 146 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3,1 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Aşılar, COVDI-19 salgınını sonlandırma konusunda büyük bir rol oynuyor. Peki, aşı olan kişiler süper bulaştırıcı olarak virüsü taşıyabilir mi? KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Koronavirüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve süper bulaştırıcı oluyordu. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve süper bulaştırıcı olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin" dedi.

Aşı olanların virüsü taşıyabileceğini belirten Prof. Dr. Faruh Aydın, "Şimdi geldiğimiz noktada, aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ağırlıklı olarak İngiltere varyantının yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, bunun dışında Güney Afrika ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını söyledi. KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, açıklamasına şu sözler ile devam etti: