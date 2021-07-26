Şanlıurfa'da Aşı Olanlara Tablet ve Bisiklet Verilecek

Şanlıurfa'da aşı olanlara tablet ve bisiklet dağıtılacağı açıklandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan açıklama doğrultusunda duyurulan yeni proje, 18 ila 25 yaş arasında henüz aşı olmamış bireyleri kapsıyor. Bu karar sonucunda aşı olan gençlere her hafta çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Koronavirüs pandemisine karşı aşılamaya dikkat çeken bilim insanları, aşı yaptıran vatandaşlara teşvikin artırılmasını istiyor. Tüm Türkiye'de de salgınla mücadele dahilinde kampanyalar devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan yeni karar kapsamında 18 ila 25 yaş arasında aşı olan bireylere çekilişle hediyeler dağıtılacak.

Halihazırda düşük seviyede olan aşılama oranının Eylül ayı sürecinden önce arttırılması isteniyor. İlk doz aşısı yapılanların en düşük olduğu illerden biri olan Şanlıurfa da bu hedef kapsamında hareket geçti. Aşılamanın artması anlamında Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Aşı olanlara tablet ve bisiklet dağıtılacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 ila 25 yaş arasındaki vatandaşların aşı yaptırmasını örnek göstermek için çeşitli hediyeler dağıtılacak. Valilik, özellikle genç bireyleri hedef alarak her hafta yapılacak çekiliş kapsamında tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtmak istiyor.

Vali Erin, hem Sinovac hem de BioNTech aşı stoku konusunda sorun yaşamadıklarını ve aynı zamanda sağlık çalışanlarının da hiçbir eksiği olmadığını aktardı. "18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz" ifadelerini kullanan Vali Erin, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Teşvik amaçlı gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak. Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı olalım."

Daha önce de Delta varyantına bağlı büyük dalgadan ve ölümlerden yalnızca iki doz aşı ile korunabileceğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir" şeklinde konuşmuştu.

Prof. Dr. İsmail Balık, "Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Balık, bu tip ödüllendirmelerin gençleri aşıya yöneltmede işe yarayabileceğini söyledi.