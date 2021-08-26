İlk Doz Aşısını Olduğu İçin 2 Milyon Dolar Kazandı

Aşı oldu, 2 milyon dolar kazandı. ABD'nin Michigan, Bloomfield Kasabası'nda yaşayan Christine Duval, Michigan eyaleti tarafından düzenlenen koronavirüs aşısı çekilişlerinde 2 milyon dolarlık büyük ödülü kazandı. Christine Duval isimli şanslı kadın bu parayı yardım amaçlı kullanacağını söylüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Christine Duval isimli kadın da Michigan'ın aşı oranını yükseltmesine yardımcı olmak için üzerine düşeni yaptı, ancak şanslı kadın "Aşı oldum" etiketinden daha fazlasına sahip.

Aşı oldu, 2 milyon dolar kazandı

Bloomfield Township sakini, eyaletin insanlara aşı olmaları için finansal teşvik sağlayan çekilişlerine katıldıktan sonra COVID-19 aşısını yaptırdığı için 2 milyon dolar kazandı.

Büyük ödülün sahibi, kendisinin ve ailesinin bu parayı çocuklarının eğitim masraflarına yardım etmek, evlerini yeniden şekillendirmek ve toplumdaki psikolojik sağlık hizmetlerine bağış yapmak için kullanacağını söyledi. "Bu miktarda para, tüm hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak" dedi.

"MI Shot to Win Sweepstakes" olarak adlandırılan program, 1-30 Temmuz tarihleri ​​arasında yürütüldü. Çekiliş, Duval'ın kazandığı 2 milyon dolarlık büyük ödülü, 1 milyon dolarlık ödülü ve en az bir doz yaptıran yetişkinler için 50.000 dolarlık günlük ödülleri içeriyordu. Ayrıca aşı olan 12-17 yaş arası çocuklar, eğitim parası kazanma şansına da sahipti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen kazananın duyurusuna katılan Michigan Valisi Gretchen Whitmer, bu çekilişlerin, yaz ortasında aşı oranlarında düşüş olmamasını sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Whitmer, 16 yaş ve üstü Michiganlıların en az %65'inin en az bir doz COVID-19 aşısı yaptırdığını kaydetti.

6. doz Covid-19 aşısını yaptırdı

Brezilya'da bir kişi altıncı doz COVID-19 aşısı yaptırırken yakalandı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu kişi 12 Mayıs-21 Temmuz tarihleri arasında beş doz aşı yaptırdı. Kişinin 2 doz CoronaVac, 1 doz AstraZeneca ve 2 doz BioNTech aşısı olduğu belirtildi. 16 Ağustos tarihinde altıncı dozu yaptırmak için harekete geçen kişinin yakalandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu kişinin gerçekleşen elektronik bir arıza nedeni ile üç farklı hastanede aşı yaptırdığı ileri sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ile henüz resmi olarak açıklanmadı.