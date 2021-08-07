Aşı Olma Yaşı 12'ye Düşüyor: Bilim Kurulu Tarih Verdi

Aşı olma yaşı 12 yaşa kadar düşüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce aşı yaşını risk grubunda olanlar için 12'ye indirme konusunda karar alındığını açıkladı.

Aşı Olma Yaşı Ne Zaman 12'ye Düşecek?

DHA'daki habere göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan'ın açıklamasına göre aşı yaşı 6 Eylül 2021'e kadar risk grubunda olanlar için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar inecek. Hedeflerinin şu anda okulları açmak olduğunu belirten Turan, ilk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planının uygulanmasının istendiğini ifade etti.

"İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak. Bu nedenle bu yönde konuşmalarımız devam ediyor" sözlerini kullanan Prof. Dr. Turan, dünya çapında aşı trendine bakılacak olunduğunda birçok ülkede aşı yaşının 15 hatta 12'ye kadar indiğini, Türkiye'de ise bu yaşın başlangıçta 15 yaşa kadar indirmenin, 12-15 yaş arasında ise yüksek riskli hastalık sahibi olan çocukların aşılamanın nasıl gerçekleşeceğinin konuşulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Turan, bu konu hakkındaki kararın yakın bir zamanda alınacağını, şu anda hedefin öncelikli olarak okulların açılması olduğunu belirtti.

Aşı Olmayanlara Kısıtlama Gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, iki doz aşısını olmuş kişilerin aşı şemasında göründüğünü, bunun da aşı kartını oluşturduğunu belirterek aşılanmayan kişilerin virüsün yayılmaya devam etmesine yol açtığına, koronavirüs varyantlarının çoğalmasına neden olduğuna işaret ederek kısıtlama uygulamak zorunda olunduğunu ifade etti.

Prof. Dr Turan, "Kalabalık mekanlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız" dedi ancak aşı olmayanlara yönelik kısıtlama ile ilgili şimdilik net bir karar alınmadığını, görüşmelerin devam ettiğinin de altını çizdi.

Prof. Dr Turan, "Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz" dedi.