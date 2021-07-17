Aşı Olmayanlara Kısıtlama Önerisi Kabine Toplantısında Ele Alınacak

Kabine toplantısında aşı olmayanlara kısıtlama önerisinin ele alınacağı bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tarafından gelen öneri, yeni tip koronavirüs aşısı olmayanlara yönelik birtakım sınırlamaların uygulanmasını içerdi. Peki, ileri sürülen öneri hayata geçirilecek mi?

Aşı Olmayanlara Kısıtlama Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan koronavirüs aşısı yaptırmayanlara yönelik bazı kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin bir öneri geldi. Bilim Kurulu üyeleri, aşı olmayanların aşağıda yer alan yerler başta olmak üzere listedeki yerlere benzer hiçbir yerde bulunamamasını önerdi.

Maç

Tiyatro

Alışveriş merkezi

Kalabalık ve kapalı bir ortamda yapılan toplantı

Sinema

Kına

Konser

DHA'da yer alan habere göre Bilim Kurulu üyelerinin önerisi, 14 Temmuz'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısının sonunda yapıldı. Toplantıda ise vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayramı'na ilişkin tedbirler görüşüldü.

Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının diğer illere göre düşük olması görüşülürken Bilim Kurulu üyelerinden aşılama oranını arttırmaya yönelik dikkat çekici bir tavsiye geldi.

Toplantının sonuna doğru COVID-19 aşısı yaptırmayanların daha çok kalabalık ortamları kapsayan maç, tiyatro, alışveriş merkezi, sinema gibi yerlerde yer alamaması tavsiyesinde bulunuldu.

COVID-19'la mücadelede oldukça önemli bir yeri olan aşılamanın daha da yaygın bir hale gelmesi için yapılan önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 62 milyon 652 bin 771'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 829 bin 129'a yükselirken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 20 milyon 226 bin 749 oldu.

Aşılamada son zamanlarda önemli bir artış meydana gelse de istenen hedefe hala ulaşılamadı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında bu nedenle daha fazla vatandaşın COVID-19 aşısı olmasını sağlamak için neler yapılması gerektiği veya nelerin yapılmasının hedefe ulaşmayı daha da kolaylaştıracağı görüşüldü.

Bilim Kurulu üyelerinin toplantının sonuna doğru yaptığı öneri eğer kabine toplantısında olumlu yönde değerlendirilirse aşı yaptırmayanlar yukarıda yer alan listedeki yerler ve o yerlere benzer kalabalık ortamlarda yer alamayabilir.