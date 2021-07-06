Aşı Olmayanlara Kısıtlama mı Geliyor?

Gençlerin aşıya olan ilgisini arttırmak amacıyla aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir. Peki, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilere hangi kısıtlamalar getirilecek? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Aşı Olmayanlara Kısıtlama Gelecek mi?

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 54 milyon 30 bin 970'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 36 milyon 372 bin 408'e yükselirken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 943 bin 122 oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için aşı yaptıran kişiler için pozitif ayrımcılık uygulaması devreye girebilir. Bu uygulama devreye girerse maçlara, tiyatroya, sinemaya ve konsere yalnızca yeni tip koronavirüs aşısı yaptıran kişiler gidebilecek.

Pozitif ayrımcılık uygulaması ile birlikte aşı olma konusunda tereddüt yaşayan veya yaptırmak istemeyen kişilerin aşı olması amaçlanacak. Aşıya en az ilgisi olan kişilerin 18-35 yaş aralığında olduğu ifade edildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda önümüzdeki üç ay içinde en az 15 milyon vatandaşa daha aşı uygulanması gerektiği belirtildi. Bu hedefe ulaşıldığı takdirde sonbahar mevsimine güvenli girileceği tahmin ediliyor.

Yaylalar, taralalar ve seralar için gezici ekipler oluşturulacak. Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulacağı ileri sürüldü. Tarım işçileri ve büyük yol şantiyelerine de ekip gönderileceği belirtildi. Aktarılan bilgilere göre gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleri ile birlikte yürütülecek.

Aşı Olmayanların Vücudu Varyant Fabrikasına Dönüşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Varderbilt Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. William Schaffner, yaptığı açıklamada, "Aşı olmayan insanlar potansiyel varyant fabrikaları" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Schaffner tarafından aktarılan bilgilere göre aşılanmamış insan sayısı ile virüsün yayılma hızı arasında bir ilişkin bulunuyor. Yani aşılanmamış insan sayısı ne kadar fazla ise virüsün çoğalması için o kadar fazla fırsat oluyor.

Yeni tip koronavirüs de dahil olmak üzere virüsler mutasyonlara dayanır ve bazı mutasyonlar virüse zarar verebilirken bazıları ise virüslere yardımcı olabilir. Örneğin bir mutasyon, virüsün daha bulaşıcı olmasına yardımcı olabilir. Virüs yayılamadığı takdirde mutasyona uğrayamıyor. Profesör tarafından aktarılan bilgilere göre aşılanmamış insanlar mutasyonun çoğalmaya devam etmesine olanak sağlıyor.