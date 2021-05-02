Aşı Olmayanlara Kısıtlama mı Geliyor?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? COVID-19 aşısı olmayan vatandaşları doğrudan ilgilendiren oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Aşı Olmayanlara Kısıtlama Uygulanacak mı?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altına almak için uygulanan tam kapanma yasaklarının ardından hangi yöntem uygulanacak?

Türkiye Gazetesi'nden Neşra Durmaz'ın haberine göre tam kapanma yasakları ile bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor. Günlük vaka sayılarında istenilen seviyeye ulaşıldığı takdirde kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği iddia edildi. Normalleşme süreci Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda gerçekleşecek.

Paylaşılan bilgilere göre günlük vaka sayıları istenilen seviyeye ulaşmadığı takdirde hafta içi günün belirli saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Bu kısıtlamanın yanı sıra hafta sonu yasağının da devam edeceği belirtiliyor. Bu süre zarfında aşılama çalışmaları yapılmaya hız kesmeden devam edecek.

Haziran ayının sonunda 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, ağustos ayında ise 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Günlük vaka sayılarında bir azalma yaşanmadığı takdirde toplumun büyük bir kısmına aşı yapılana kadar yeni COVID-19 önlemlerinin devreye girebileceği ifade ediliyor.

İddiaya göre aşı olmayan kişilerin ve bazı yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya ilişkin yeni önlemler gelebilir. Uygulanacak kısıtlamalara ilişkin detaylı bir bilgi mevcut değil ancak belirli saatler içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Tam Kapanma Sonrası Normale Geçiş Nasıl Olacak?

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir söyleşi gerçekleştirmişti. "Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum."

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Tam kapanmayla birlikte insanların teması minimalize edilerek, kalabalık ortamların oluşması önlenerek, vaka sayısının olması gereken düzeye inmesini bekliyoruz. "Sayın Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.