Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor?

Sonbahar mevsiminde toplumsal bağışıklığın yüzde 70 seviyesine ulaşması için yeni önlemler alınabilir. Bu kapsamda aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar gelebilir. Peki, COVID-19 aşısı olmayan kişilere hangi kısıtlamalar gelecek? Detaylar haberimizde.

Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlamalar Ne Zaman Gelecek?

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 31 milyon 241 bin 333'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 983 bin 832'ye yükselirken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 257 bin 501 oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre sonbahar mevsimine kadar toplumsal bağışıklığın yüzde 70 düzeyine ulaşması için bazı önlemler alınacak. 40 ile 50 yaş aralığındaki kişilerin aşıya olan duyarsızlığından dolayı aşı randevularına olan ilginin azaldığı belirtildi. 18-35 yaş aralığındaki vatandaşların hem kurallara uyum hem de aşıya olan ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu ifade edildi.

Kurallara uymayarak toplumu enfekte edenler ile aşıya duyarsız olanların aynı yaş grubu olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bir de 'sonbaharda her şey bitecek, maskesiz dönem başlayacak' gibi erken yayılan hava nedeniyle fazla rahatlama yaşanmaya başladı" şeklinde konuştu.

COVID-19 aşısına olan ilginin artmaması durumunda aşı yaptıran kişiler için pozitif ayrımcılık uygulamasının devreye girmesi ihtimaller arasında yer alıyor. Tıpkı HES kodu olmayanların kamu binaları, AVM ve bankalara alınmaması gibi aşı yaptırmayan kişilere de birtakım kısıtlamaların uygulanması gündemde.

Koronavirüs aşısısına erişimin yaygınlaşmasının ardından aşı yaptırmayan kişilerin oranı yüksek olursa bazı yeni kısıtlamalar devreye girebilir. Bu kısıtlamalar arasında sinema, spor müsabakaları, tiyatro, konser ve hatta bazı kamu kurumlarına alınmama yer alıyor.

Koronavirüs İlacı Ne Zaman Çıkacak?

Koronavirüs ilacının ne zaman çıkacağına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Derya Unutmaz, aslında grip için geliştirilen fakat yeni tip koronavirüs tedavisindeki etkinliği denenen molnupiravir isimli ilaca ilişkin faz 3 çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Merck şirketinin faz 3 çalışmalarını mayıs ayında bitireceğini ancak biraz gecikmenin yaşandığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, çok kısa süre içerisinde sonuçların açıklanacağını düşündüğünü ifade etti. Prof. Dr. Unutmaz, COVID-19 ilacının en geç sonbaharda piyasaya sürüleceğini belirtti.