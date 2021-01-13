Aşı Randevu Sistemi Nasıl Olacak? İşte Yanıtı

Aşı randevu sistemi belli oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, randevu sisteminin nasıl olacağını açıkladı. Böylece insanların kafasında oluşan sorular giderildi. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Aşı Randevu Sistemi Hakkında Merak Edilenler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada, "Öncelikle e-Nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınız 65 yaşın üstündeyse sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak ama bu arada diyelim ki siz temaslısınız, o zaman 'şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın' denilecek “ifadelerini kullandı.

Randevunun nasıl alınabileceği ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ateş Kara, “Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. İnternetten olabilir, cep telefonunuzdaki aplikasyondan olabilir ya da telefonla arayarak alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sistemin nasıl çalıştığına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kara, “İşlem olarak size şöyle sorulacak; 'aşı sıranız gelmiş nerede aşı olmak istersiniz; hastane mi, sağlık merkezi mi yoksa aile sağlığı merkezinde mi olmak isterseniz?' Onu seçeceksiniz. Seçtiğinizde de size o tarihe uygun aşı randevusu verilecek ve o saat içerisinde gittiğinizde aşı olduktan sonra 15 dakika merkezde bekleyeceksiniz” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: