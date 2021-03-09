Aşı Üreticileri Ne Kadar Kazanacak? Dudak Uçuklatan Gelir!

Dünya genelindeki milyarlarca insan için korunma sağlamaya çalışan aşı üreticileri, bu kapsamda tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir yoğunlukta çalışıyor. Peki ama tüm bu süreçte aşı üreticileri ne kadar kazanacak? Hep birlikte şirketlerin bugüne dek sağladığı gelirlere ve gelecekteki beklentilere daha yakından göz atalım.

Aşı Üreticileri Ne Kadar Para Kazanacak?

Tabii ki hemen hemen tüm aşı üreticileri en başta insanlığın yararını düşünüyor olsa da, aynı zamanda çok çeşitli masrafları bulunuyor. Bunların arasında aşı için yapılan çalışmaların masraflarına ek olarak saklama, tedarik ve lojistik gibi masraflar bulunuyor.

Biontech - Pfizer

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci öncülüğünde geliştirilen mRNA aşısının saklama koşulları biraz sert. Nitekim bu aşının -70 santigrat derecede saklanması gerekiyor. Şimdi gelir kısmına bakalım. ABD tarafından verilen yaklaşık iki yüz milyon doz aşı siparişi için 3,9 milyar dolar ödenmişti. Buna ek olarak Avrupa Birliği de iki yüz milyon doz aşı siparişi verdi ve doz başına 30 dolar ödedi.

Biontech ve Pfizer 2021 yılında aşı siparişlerinden 15 milyar dolar gelir beklerken, üretimdeki artışa bağlı olarak bu miktarın 30 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini düşünüyor. Bu arada son on iki ayda Biontech'in hisseleri yüzde 156, Pfizer'i hisseleri ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

Moderna

Moderna ile yapılan anlaşmalar kapsamında ABD üç yüz milyon doz, AB üç yüz on milyon doz, İngiltere on yedi milyon doz ve Japonya elli milyon doz aşı sipariş etmişti. Nitekim Avrupa Birliği önümüzdeki sene için yüz elli milyon doz ek sipariş üzerine görüşmeler sürdürüyor.

Moderna tarafından geliştirilen aşı Avrupa Birliği'ne doz başına 36 dolara, Amerika'ya doz başına 30 dolara satıldı. Şirketin 2021 yılında 19,6 milyar dolar, 2022 yılında 12,2 milyar dolar ve 2023 yılında ise 11,4 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Bu arada Moderna'nın hisse değerleri, son on iki ayda yüzde 372 oranında artış gösterdi.

Johnson & Johnson

ABD merkezli ilaç şirketinin Belçika sınırlarında ürettiği aşı, hem tek dozluk hem de buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. Avrupa Birliği dört yüz milyon, ABD yüz milyon, İngiltere otuz milyon doz sipariş verirken, COVAX fakir ülkelere dağıtmak için 2022 yılına kadar beş yüz milyon doz sipariş etti. Ayrıca ABD iki yüz milyon dozluk ek alım seçeneği üzerine düşünüyor.

Aşının dozu 10 dolar fiyat etiketi ile satılırken, şirketin bu yıl içerisinde bir milyar doz aşı üretmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda 2021 yılında 10 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediği açıklandı. Şirketin hisseleri ise son on iki ayda yüzde 7,7 değer kazandı.

Astrazeneca

Astrezeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen aşıdan İngiltere yüz milyon doz, Avrupa Birliği dört yüz milyon doz, Amerika üç yüz milyon doz ve Japonya yüz yirmi milyon doz sipariş verdi. Kar amacı gütmediğini vurgulayan şirket aşının dozunu 4,30 dolar ila 10 dolar arasında - maliyete bağlı olarak - satacak.

Bu kapsamda aşıdan 2021 yılında 1,9 milyar dolar ve 2022 yılında ise 3 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Tabii ki açıklandığı gibi tüm bu gelir, aslında temel masrafların karşılanmasını içeriyor ve içerisinde herhangi bir kar payı bulundurmuyor.

Sinovac

Ülkemizde 14 Ocak 2021 tarihinden bu yana kullanılmakta olan Sinovac; Brezilya, Şili, Singapur, Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi diğer ülkeler tarafından da rağbet gördü. 2021 yılında bir milyar doz aşı üreteceği bildirilen şirketin, bu satışlardan ne kadar gelir elde edeceği ise açıklanmadı.

Sputnik V

Rusya'da geliştirilen Sputnik V, şimdiye dek elliden fazla ülkeden sipariş aldı. Bu arada Rusya aşı için on ülkede on beş üretici ile anlaşma imzalandığını ve 2021 yılında bir milyar dört yüz milyon doz aşı üretebileceklerini duyurdu. Aşının tam fiyatı bilinmezken, doz başına 10 dolar olduğu iddia ediliyor.