Aşı Üreticileri Söz Verdi: Para Değil Sağlık

Bildiğiniz üzere son zamanlarda pek çok aşı açıklaması ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu noktada milyarlarca kişi, geliştirilen bu aşıların güvenli olup olmadığını merak ediyor. Tam da bu sebeple bazı açıklamalarda bulunma gereksinimi hisseden aşı üreticileri, yaşanan bu endişeleri hafifletici bir adım attı.

'Güvenli Olduğundan Emin Olacağız'

Pfizer, Johnson & Johnson ve Moderna gibi büyük ilaç üreticilerinin de yer aldığı grup tarafından yapılan açıklamada, bir aşının güvenli olduğundan emin olmadan federal onay için harekete geçilmeyeceği vurgulandı. Bu noktada asıl önemli detayın halk sağlığı olduğunu vurgulayan üreticiler, halkın güvenini sarsacak bütün adımlardan uzak duracaklarını da vurguladı.

Ufak bir hatırlatma olması adına aşı geliştirmelerinin klinik öncesi ve klinik çalışmalar olmak üzere birkaç adımdan oluştuğunu hatırlatalım.

Öte taraftan tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda geliştirilen aşılar, halkın önemli bir kısmında tedirginlik yarattı. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir ankette katılımcıların yarısı geliştirilen aşıyı kullanmak istemediklerini vurguladı.

Bir Aşı Nasıl Geliştirilir?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur. Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüsü kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte edilecek ve vücudun bu virüsü tanıması sağlanacak.