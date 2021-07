ABD Aşı Yaptıran Herkese 100 Dolar Verecek

ABD yönetimi aşı yaptıran herkese 100 dolar verme teklifinde bulundu. Başkan Biden, yerel yönetimleri ilk aşısını yaptıran insanlara 100 dolar vermeye çağırıyor. ABD Hazine Bakanlığı, eyaletlerin bu teşvikleri ödemek için COVID-19 yardım fonlarını kullanabileceklerini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Joe Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere yeni aşı yaptıracak herkese 100 dolar teklif etme çağrısında bulunuyor.

Başkan Biden'ın bu çağrısı, COVID-19 Delta varyantının yayılmasıyla ilgili artan endişelerin ortasında geliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) alınan verilere göre, tüm Amerikalıların %57.2'si şimdiye kadar en az bir doz aşı yaptırdı.

CDC geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklama kapsamında COVID-19 bulaşma oranlarının "önemli veya yüksek" olduğu kapalı alanlarda, maske takılmasını öneren yeni tavsiyeleri duyurdu.

ABD'nin bazı şehirlerinde de insanların ilgisini çekmek için para ödemeleri başladı. Örneğin New York City yönetimi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cuma gününden itibaren ilk dozunu alan herkese 100 dolarlık aşı teşviki sağlayacağını duyurdu.

ABD yönetiminin önerdiği yeni girişimi kaç eyalet ve yerel yönetimin üstleneceği şimdilik belli değil. Senato üyeleri, iki partili bir altyapı anlaşmasını finanse etmek için yaklaşık 200 milyar dolarlık harcanmamış koronavirüs yardım fonunu yeniden değerlendirmeyi planlıyorlar.

ABD'deki birçok eyalet, sağlık hizmeti sağlama veya temel çalışanların maaşlarını ödeme maliyetini karşılamak için yardımları dağıttı. Kaliforniya gibi bazı bölgeler ise sakinlerine doğrudan ödeme yaptı.

New: @USTreasury: “Today, the President is calling on state, territorial, and local governments to provide $100 payments for every newly vaccinated American, as an extra incentive to boost vaccination rates, protect communities, and save lives” pic.twitter.com/oCSHGkLGEW