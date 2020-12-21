Aşılar Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili Mi? Açıklama Geldi

Koronavirüsün mutasyona uğradığı bilgisinin gelmesinin ardından gözler aşıların etkili olup olmayacağına çevrildi. Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşıların mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte yapılan açıklama.

Aşılar Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili Mi?

Aşıların mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olup olmadığı merak ediliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

"Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz."

Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili. Koronavirüs mutasyonu dünya gündeminde yer alıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından Avrupa'da yer alan ülkeler önlemler aldı. Avrupa ülkeleri sınır kapılarını geçici olarak kapattı. Türkiye'de 4 ülkeye kapılarını kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı yaptığı açıklamada 4 ülkeye uçuşların durdurulduğunu paylaşmıştı.

Türkiye'den geçici olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar durduruldu. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda bulunan yolculara Türkiye'ye iniş yaptıktan hemen sonra test yapıldı ve karantinaya alındı. Şu anda Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs görülmedi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Salgından korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız gerekiyor.

Son açıklanan veriler ile birlikte Türkiye'de vaka sayıları düşüşe geçti. Alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.