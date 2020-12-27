Aşıların Türkiye'ye Gelişi Ertelendi: Aşılar Ne Zaman Gelecek?

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelişi ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Aşıların gelişi neden ertelendi? Merak edilen detaylar haberimizde.

Aşıların Gelişi Neden Ertelendi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere aşıların gelişi Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinden dolayı ertelendi.

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

Aşılar Ne Zaman Gelecek?

Bakan Koca'nın açıklamasına göre aşılar bir iki gün sonra yola çıkacak.

Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25 olarak açıklandı. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.