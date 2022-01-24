Uzmanların Çürüttüğü Kişisel Gelişim İçin Tavsiyeler

Kişisel gelişim için tavsiyeler, günümüz insanlarının ilgilendiği tavsiyelerin başında geliyor. Kişisel gelişim alanındaki yazılar da bu sebepten ötürü yığın hâline gelmiş durumda. Google ve benzeri arama motorlarında artık nasıl üretken olunur şeklinde bir arama yaptığınızda pek çok sonuçla karşılaşıyorsunuz.

Bu tavsiyelerin büyük bir kısmını ne yazık ki kulaktan kulağa aktarılan, bilimsel temeli olmayan tavsiyeler oluşturuyor. Her makalede başka bir makaledeki tavsiyenin tam aksini yapmanız söyleniyor.

Örneğin üretkenlikle ilgili tavsiyelere bakacak olduğumuzda bir yazıda sadece ilham geldiğinde çalışmanız söylenirken bir diğerindeyse kendinize bir program çizmeniz, ona bağlı kalmanız gerektiği belirtiliyor. Bunlar en nihayetinde kullanıcının bir hayli kafasını karıştırıyor.

Üretkenliğin sırrını verdiğini iddia eden milyonlarca kitap, makale ve video var. Peki, bütün bunları bir kenarda tutacak olursak üretkenliği arttırmak için bağlı kalmamız belli başlı kurallar var mı yoksa kurallar kişinin kendisine bağlı olarak mı belirleniyor?

Kişisel gelişim alanında uzman kişiler, bazı kişisel gelişim klişelerini ele alarak kuralların aslında çok daha nesnel olmadığını, kişiden kişiye bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

Aslı Olmayan Kişisel Gelişim İçin Tavsiyeler Neler?

Erken kalkan yol alır.

Birden fazla görev aynı anda yürütülmemelidir.

İlk önce zorlukların üstesinden gelinmelidir.

Tükenmiş sendromunun devası ara vermektir.

Üretken olmak, her şeyi yapabilmektir.

Başarılı insanlar örnek alınmalıdır.

Günün her anı verimli geçirilmelidir.

İnsan için meşgale şarttır.

Ofiste çalışmak daha verimlidir.

Baskı altında kalmak, üretkenliği arttırır.

Yapılacaklar listesi hazırlamak zaman kaybıdır.

Bu sıralanan kişisel gelişim klişeleri, uzmanlar tarafından bir efsane olarak nitelendiriliyor. Nedenlerini ise şu şekilde açıklıyorlar:

1. Erken Kalkan Yol Alır

Söz konusu tatilde en iyi şezlongları kapmaksa evet, erken kalkmak gerçekten de çok gerekli olabilir ama üretkenlik söz konusu olduğunda pek geçerliliği kalmıyor. İnsanların kimi sabah kimi akşam daha üretken oluyor. Burada kişinin en çok ne zaman verimli olacağı ile ilgili kesin bir ifade kullanmak doğru sayılmayacaktır.

2. Birden Fazla Görev Aynı Anda Yürütülmemelidir

Bazı insanlar aynı anda birden fazla iş yürütmenin dikkat dağıtabileceğini düşünür. Bu kısmen doğrudur ama belirli bir kısım için doğrudur. Her insanın kapasitesi farklıdır. Bazıları baskı altında ya da teşvikle daha iyi çalışırken bazıları da işlerini ancak sırası ile yapabilir.

3. İlk Önce Zorlukların Üstesinden Gelinmelidir

Başından beri vurgulandığı üzere kimse aynı değildir. Kimisi için en zor olandan başlamak daha iyi sonuç verirken kimisi ise ancak kolaydan başlayarak en iyi sonuca ulaşabiliyor. Bununla birlikte ilk olarak zordan başlayanlarda erken yorulma belirtileri de görülebiliyor. Bunun sonucunda ise işlerinden uzaklaşabiliyorlar.

4. Tükenmiş Sendromunun İlacı Ara Vermektir

Yaratıcılık yoksunluğu ya da isteksizlik hissediyorsanız ara verebilirsiniz ama önemli olan ara vermek değildir. Deşarj olmak için molada neler yaptığınız daha önemlidir. Okumak, uzun bir yürüyüşe çıkmak, yeni yerler keşfetmek, hobiler edinmek yani size ilham verecek aktivitelerle meşgul olmanız gerekiyor.

Kişisel gelişim için tavsiyeler de en çok bu noktada geçerliliğini yitiriyor. Ara veriyorsunuz ama verdiğiniz arada neler yapıyorsunuz? Şunu iyi bilmelisiniz ki hiçbir iş yapmadan, eğlenmeden, kafanızı meşgul eden düşünceler bulutunu dağıtmadan öylece uzanmak size hiçbir çözüm sunmayacaktır.

5. Üretken Olmak Demek, Her Şeyi Yapabilmek Demektir

Siz isteseniz de istemeseniz de Güneş önünde sonunda batacaktır. Üretken olmak, ilerlemek demektir. Her şeyi bir anda tamamlamak demek değildir. Salyangozla aynı hızla ilerliyor olsanız bile yine de ilerliyorsunuz. Ne kadar yol katettiğinizi küçümsemeyin, katettiğiniz yolla övünün.

6. Başarılı İnsanlar Örnek Alınmalıdır

Elon Musk'ın ne kadar uyuduğunun sizinle ne gibi bir bağlantısı olabilir? Öncelikle şunu iyi bilmeniz gerekiyor: Musk'ın ya da X kişisinin kişiliği ile sizin kişiliğiniz bir değildir. Onun fizyolojik yapısı ile sizin fizyolojik yapınız aynı değildir. Bu nedenle başkalarının alışkanlıklarını örnek almak yerine başkalarının başarılarını örnek almak daha yerinde bir karardır.

7. Günün Her Anı Verimli Geçirilmelidir

Bu size sadece eziyet getirir. Tükenirsiniz, işleriniz aksar. Size verilen zamanı iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bu arada zamanı en iyi şekilde değerlendirmek sadece para kazanmak anlamına da gelmiyor. Zamanınızı bunların yanı sıra ailenize, arkadaşlarınıza, fiziksel ihtiyaçlarınıza da ayırmalısınız.

8. İnsan Hep Meşgul Olmalıdır

Kişisel gelişim için tavsiyeler verenlerin çoğu, insanların her zaman bir işle meşgul olması gerektiğini savunur ama bu doğru değildir. Herkesin ara sıra dinlenmeye ihtiyacı vardır. Sürekli bir şeylerle meşgul olmak, sizi sadece yıpratır.

9. Ofiste Çalışmak Verimliliği Arttırır

Bu iddianın geçersiz olduğu salgınla birlikte geçilen uzaktan çalışma modeli ile kanıtlanmıştır. Aslına bakacak olursanız bu da insandan insana değişir. Kimileri evde daha iyi çalışırken kimileri de ofis ortamında daha iyi çalışır.

Bu arada evdeyken bile kendinizi başka bir yerde hissedebilirsiniz. Bunun için en iyi arka plan sesleri listemizden yararlanabilirsiniz.

10. Baskı Altında Kalmak Üretkenliği Arttırır

Herkes farklıdır. Birçok insan için sessiz, sakin bir ortam ile üretkenlik eş değerken birçok insan da stresten beslenir. Yazı boyunca dikkat çekilen nokta zaten kişisel gelişim için tavsiyeler verilirken o kişinin özelliklerinin göz önüne alınmasının gerekliliğidir.

11. Yapılacaklar Listesi Vakit Kaybıdır

Kişisel gelişim için tavsiyeler içeren yazılarda aslında yapılacaklar listesine çok önem verilmelidir fakat büyük çoğunlukla bunun tam aksi yapılıyor ve yapılacaklar listesi değersizleştiriliyor.

Yapılacaklar listesi, sağlıklı alışkanlıklar edinmenizi sağlar. Bir listeye bağlı kalmak özellikle hedeflerinize ulaşmanız, kendinize daha çok vakit ayırmanız ve üretken olmanız açısından büyük önem taşır.