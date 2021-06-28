Aşırı Hava Olayları İklim Değişikliği Yüzünden Daha Sıklaştı

Aşırı hava olayları, dünyanın şu an ve gelecekteki en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği yüzünden daha sık meydana gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı bilgilere göre bu tür hava olaylarından ötürü 15.000 insan hayatını kaybetti ve Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında 170 milyar dolar kayıp yaşadı.

Bu hava olaylarının eskisinden çok daha sık görülmesi, kimi insanlar tarafından fırtına, sel ve kuraklık gibi felaketlerin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Aşırı Hava Olayları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

ScienceAlert'ın bu gibi hava olaylarının küresel çapta daha sık meydana gelip gelmediğini sorduğu dört bilim insanından ise birbirinden farklı açıklamalar geldi. İklim bilimi uzmanlarının yaptığı açıklamada yer verilen bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Hava Olayları Nedir?

Hawaii'de bir kar fırtınası olması gibi coğrafik konuma ve zaman gibi faktörlerden ötürü belirli bölgelerde çok görülmeyen hava olaylarının meydana gelmesi, aşırı veya şiddetli hava olayları olarak tanımlanabilir. Şiddetli bir fırtına ya da kuraklık gibi günlük yaşamı çok büyük ölçüde etkileyebilecek hava olayları da bu kapsama girebilir.

Kar fırtınası, sel, kuraklık, kasırga, hortum ve sıcak hava dalgaları gibi olaylara bu kategoride yer vermek mümkün. ScienceAlert'ın iklim değişikliğinin şiddetli hava olaylarına etkisine ilişkin sorusuna ise uzmanlardan gelen yanıtta hava olayına göre bunun değişiklik gösterdiği belirtildi.

KNMI'dan (Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü) Uzman İklim Bilimci Dr. Geert Jan van Oldenborgh, bazı hava olaylarının sıcak hava dalgalarına ya da yoğun yağışların meydana gelmesine neden olduğunu söyledi. Bazı bölgelerde kuraklık daha yoğun görülürken bazı bölgelerde daha az görülüyor.

Şiddetli Hava Olaylarının Sıklaştığını Gösteren Kanıt Nedir?

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan Klimatoloji Uzmanı Dr. Michael Wehner, bazı normalüstü hava olaylarının zaten insanlardan ötürü daha sık görülmeye başlandığını ve iklim değişikliği ile diğer olağanüstü hava olaylarının da kendini daha şiddetli ve sık göstermeye başlayacağını söyledi.

Daha şiddetli hale geldiği gözlemlenen olağanüstü hava olayları arasında sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışlar yer alıyor. Kar fırtınası gibi hava olayları şimdilik daha az sıklıkta görülse de bunların da ileride daha şiddetli hale gelmesi muhtemel görünüyor.

Aşırı Hava Olayları Neden Daha Sıklaştı?

Dr. Wehner tarafından da vurgulandığı üzere bu tür hava olaylarının daha sık görülmesinin temelinde iklim değişikliği yatıyor. North Carolina State Üniversitesinden Uzman İklim Bilimci Dr. Walter Robinson ise küresel ısınma ile daha ısı seviyesinde de olağanüstü bir artışın meydana geldiğini ifade etti.

Dr. Robinson, yüksek sıcaklığın kuraklıkla ilişkilendirmesini aşırı ısının buharlaşmayı arttırmasına ve toprakların da aşırı sıcak yüzünden daha hızlı kurumasına bağladı.