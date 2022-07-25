Aşırı Nadir Denizanası Türü Kameralara Yakalandı

Avustralya'nın kıyılarındaki denizanası çeşitliliği, doğanın mucizeleri konusunda insanları hayrete düşürüyor. Bölgede su altı kaydı yapan bir dalgıç, çalışmaları sırasında aşırı nadir görülen bir denizanası türünü kayda almayı başardı. Nadir denizanası, birbirinden ilginç desenlere sahip dokusuyla görenleri hayrete düşürdü.

Dört grup çizgili dokunaçlara sahip olan denizanasının saydam gövdesinin içerisinde gastrovasküler boşluğu olan parlak kırmızı bir organ bulunuyor. Bilimsel adı Chirodectes maculatus olan denizanası, tarihte yalnızca ikinci defa görüntelenebildi.

İşte Aşırı Nadir Denizanasının Görüntüleri!

Kutu şekilli denizanaları sınıflandırmasına giren Chirodectes maculatus, üzerinde ayırt edici eşsiz benekler taşıyor. Kutu şekilli denizanalarının insanları dahi öldürebilecek zehre sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları yalnızca iki kere kayda alınabilmiş bu nadir canlının zehirli olup olmadığı hakkında henüz kesin bir karar vermedi. Böylesine büyük ve kıyıda yaşayan bir canlı olmasına rağmen şimdiye kadar yalnızca iki kere kayda alınabilmiş olması, zoologları şaşkına uğrattı.

İlk defa 2005 yılında kaydedilen görüntülerde denizanasının üzerindeki renk desenin içi dolu noktalar gözlemlenmişti. Fakat yeni yayınlanan videoda denizanasının üzerinde içi boş halka desenleri dikkat çekiyor. Bilim insanları bu sebeple görüntüdeki canlının Chirodectes türüne ait daha önce keşfedilmemiş yeni bir denizanası olabileceğini düşünüyor.