Aşırı Sıcak Günler 1980'lerden Bu Yana Üçe Katlandı ve Fazlası Geliyor

Dünyanın farklı bölgelerdeki şehirlerde aşırı sıcak günler yaşanıyor. Büyük nüfusu sürdürmek için tasarlanmayan şehirler, özellikle daha fazla ısınmasıyla özel bir endişe yaratıyor. Uzmanlara göre insanlar, ısınmaya ne kadar çabuk yenik düştüklerinin farkında değil.

Yeni bir çalışma, dünyanın dört bir yanındaki şehir sakinlerinin, 1980'lerden üç kat daha fazla aşırı sıcak günlere sahip olduğunu gösteriyor.

Çalışma, insanların tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklara artan maruziyetini ortaya koyuyor. Uzmanlar, neler olup bittiğine dair önceki araştırmalardan daha ince ayrıntılarla baktığını ve aşırı sıcağa maruz kalmanın düşünülenden daha yaygın olduğunu öne sürüyor.

Araştırmacıların tahminlerine göre, 1,7 milyar kent sakini -ya da gezegenin neredeyse beşte biri- 1983 ve 2016 yılları arasında artan sayıda aşırı sıcak günlere maruz kaldı. Bunlar, dışarıda çalışırken veya egzersiz yapan sağlıklı insanlar için bile sıcaklık hastalığı riskini artıran sıcaklık türleridir.

Aşırı sıcak günler nedir ve hayatı nasıl tehdit ediyor?

Columbia Üniversitesi'nin Dünya Enstitüsü'nde araştırma bilimcisi olan çalışma lideri Cascade Tuholske, sıcak şehirlerde yaşayan insanlara "Bu, havanın ısındığını söyleyen bir haber değil" dedi.

Çalışma sırasında Santa Barbara'daki California Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Tuholske, sıcaklığın hissedildiği tek yerin kentsel alanlar olmadığını söyledi.

Ancak şehirler iki faktörün birleşimi nedeniyle ön plana çıkmakta: iklim değişikliği ve kentsel ısı adası etkisi olarak adlandırılan şey. Çim ve ağaç eksikliğinin, bol miktarda beton ve asfaltın ısıyı hapsetmek için bir araya gelmesi kentsel ısı adasını oluşturuyor.

Ayrıca dünya nüfusunun daha fazlası şehir merkezlerine taşınıyor. Tuholske'nin ekibi, bunun aşırı kentsel ısıya artan maruz kalmanın ek bir nedeni olduğunu ifade ediyor.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yakın zamanda yayınlanan bulgular, dünya çapında 13.000'den fazla şehirden alınan verilere dayanmakta. Araştırmacılar, nüfusun 30 santigrat derece veya daha yüksek derecelerdeki aşırı sıcak günlere maruz kaldığını tahmin etti.

Bu, yalnızca sıcaklığı değil, aynı zamanda nem, rüzgar hızı ve bulut örtüsünü de hesaba katan bir ölçüdür.

ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, yaş termometre sıcaklığı 30 santigrat derece eşiğine ulaştığında, sağlıklı bir kişi 30 dakika açık havada çalıştıktan veya egzersiz yaptıktan sonra ısı stresi hissetmeye başlar.