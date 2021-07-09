Aşırı Sıcaklar Yılda 5 Milyon İnsanın Hayatına Mal Oluyor!

Yeni yayımlanan bir araştırmada aşırı sıcaklar ve soğuk hava koşulları gibi nedenlerden ötürü her sene dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın öldüğü ve ısıya bağlı ölümlerin sayısının her geçen gün daha da arttığı ortaya çıktı.

Aşırı Sıcaklar Giderek Daha Tehlikeli Hale Geliyor

Araştırmacılar, aşırı sıcak ya da aşırı soğuk gibi hava koşulları nedeniyle her sene dünya çapında 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini ve bunun da ısıya bağlı ölümleri önemli ölçüde arttığını ortaya çıkardı.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen çalışma ile her yıl gerçekleşen küresel ölümlerin %9,4'ünün aşırı sıcak ya da aşırı soğuğa maruz kalmak ile ilişkili olduğu bulundu.

Araştırmacılar, 2000 ile 2019 yılları arasında 43 ülkedeki 750 bölgeden gelen ölüm ve hava durumu verilerini analiz etti. Bu bölgelerdeki ortalama günlük sıcaklığın on yıl içinde 0,26 santigrat derece arttığı tespit edildi.

Araştırmada ayrıca aşırı sıcaktan ölen insanların sayısının aşırı soğuktan ölen insanların sayısının oldukça önüne geçtiği keşfedildi. Sıcağa bağlı ölümler artarken soğuğa bağlı ölümler tam tersine azaldı.

Çalışmanın önde gelen araştırmacılarından biri olan Monash Üniversitesinden Prof. Yuming Guo, iklim değişikliği sebebiyle söz konusu eğilimin aynı şekilde devam edeceğini, aşırı sıcak kaynaklı ölüm oranının daha çok artmasına bile neden olabileceğini söyledi.

Prof. Guo, gelecekte soğuğa bağlı ölümlerin azalmaya devam edebileceğini, sıcağa bağlı ölümlerin ise aksine katlanarak artabileceğini ve bunun da oldukça kritik bir kırılma noktasına yol açacağını ifade etti.

Avrupa'da sıcaklıklarla ilişkili ölüm oranında artış olduğunu belirten Prof. Guo, dünyaya yönelik yaptığı açıklamada şu sözü kullandı:

"İklim değişikliğinin önüne geçmek için herhangi bir önlem almazsak daha fazla ölüme neden olacak."

Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan çalışma, birbirinden farklı bölgelerde yaşayan insanlar için farklılık gösterebilen uygun sıcaklıkları da hesaba kattı. Guo, yerel nüfusun yerel hava koşullarına uyum sağlayabildiğine işaret etti.

Araştırma sonucunda sıcaklık kaynaklı en yüksek ölüm oranına Doğu Avrupa'nın, soğuk kaynaklı en yüksek ölüm oranına ise Sahra Altı Afrika'nın sahip olduğu belirlendi.

Queensland Teknoloji Üniversitesinden Prof. Adrian Barnett, aşırı soğuk ve aşırı sıcak hava koşullarında kalp krizi, kalp durması ve felç riskinin de arttığını belirtti. Prof. Barnett ayrıca en çok risk altında olan insanların kalp ve akciğer rahatsızlığına sahip insanlar olduğunu söyledi.