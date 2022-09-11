Aşırı Soğuk Bir Yıldızın Yakınlarında Yaşanabilir Bir Gezegen Keşfedildi

5.000'den fazla ötegezegen veya Güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri keşfetmiş olsak da bunların çoğu Dünya'ya pek benzemiyor. Genellikle Dünya'dan çok daha büyükler ve küçük ve kayalık olmaktan çok gaz devleri Satürn ve Jüpiter'e benziyorlar ve nispeten azı, yüzeylerinde sıvı suyun bulunabileceği yaşanabilir bölgede bulunuyor.

Araştırmacılar, daha önce NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite tarafından keşfedilen LP 890-9b ve TOI-4306b isimleriyle bilinen gezegene baktılar. SPECULOOS adlı yer tabanlı bir teleskop kullanarak, Dünya'dan yaklaşık %30 daha büyük olan ve yıldızına son derece yakın bir yörüngede dönen ve bir yılı sadece 2,7 gün süren gezegeni incelediler.

Araştırmacılar Gezegeni James Webb Uzay Teleskobu ile İncelemek İstiyor

Araştırmacılar bu gezegeni incelerken aynı sistem içerisinde başka bir gezegen daha keşfettiler. LP 890-9c ve SPECULOOS-2c olarak adlandırılan bu ikinci gezegen, Dünya'dan yaklaşık %40 daha büyük ve 8,5 günlük bir yörünge periyodu ile yıldızdan daha uzaktaki bir yörüngede dolanıyor. Yıldız, Güneş'imizden çok daha küçük ve daha soğuk olduğu için, bu ikinci gezegeni yaşanabilir bölge içerisine yerleştiriyor.

Bern Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan biri olan Robert Wells yaptığı açıklamada, "Bu ikinci gezegen, Dünya'mızın Güneş'ten aldığıyla aynı miktarda yıldız radyasyonu alıyor ve bu nedenle yüzeyinde potansiyel olarak sıvı suya sahip olabilir." dedi. Ancak Wells, gezegenin yalnızca konumuna dayalı olarak yaşam için rahat olacağını varsaymamamız gerektiği konusunda uyarıyor. Örneğin Güneş sistemimizde Venüs yaşanabilir bölgede olmaya yakın gezegenlerden biri ancak yüzeyinde aşırı yüksek sıcaklıklar ve basınç olduğu için yaşam için elverişsizdir.

Yakın zamanda keşfedilen gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmacılar, atmosferine bakmak ve gerçekten potansiyel olarak yaşanabilir olup olmadığını görmek için James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak onu incelemek istiyorlar.