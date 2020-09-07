Aşk 102 Dizisinin Oyuncularında Koronavirüs Tespit Edildi

Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekilen Aşk 102'nin çekimleri sırasında ekibe koronavirüs testi yapıldı. Yapılan koronavirüs testinin ardından oyuncularda koronavirüs tespit edildi. Aşk 102 hangi oyuncuda koronavirüs çıktı? Detaylar haberimizde.

Aşk 102 Hangi Oyuncuda Koronavirüs Çıktı?

Sputnik'in aktardığı habere göre, Netflix'in Aşk 102 dizisinin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Ay Yapım, Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin çekimlerini durdurma kararı aldı. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Kubilay Aka Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor." cümlelerine yer verdi.

Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor. 🤟🏽😎 — Kubilay Aka (@kubilayakaa) September 6, 2020

Aşk 102 ve Yeni Hayat dizisinde oynayan İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylenmekte.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 279.806 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.673'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.102 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 251.105 olarak açıklandı.

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