Asker Yunusların Avlanma Görüntüleri Kaydedildi

Yunustan asker olur mu demeyin! Amerikan Donanması'nın biyologlar ile iş birliği içerisinde hazırladığı programda deniz memelileri askeri amaçla kullanılmak üzere eğitiliyor. Uzman eğitmenler tarafından takip edilen asker yunusların görevi ise denizaltı mayınlarını tespit etmek ve Amerika'nın denizde bulunan nükleer atıklarını korumak.

Üstelik bu program Amerika için yeni bile değil. Aktarılan bilgilere göre asker yunuslar, 1960'lı yıllarda yaşanan Vietnam Savaşı sırasında donanmaya yardım etmek üzere açık denizlerde kullanılmıştı.

İşte Asker Yunusların Avlanma Görüntüleri

İnsanlardan sonra bilinen en zeki canlılar arasında kabul edilen yunuslar, karmaşık iletişimden ilkel toplum oluşturmaya kadar pek çok insana özgü faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Zeka anlamında yunusların denizlerdeki diğer denk rakiplerinden biri de ahtapotlar. Fakat ahtapotlar yunuslar kadar muhteşem yüzücüler değil. Yunusların denizlerdeki gücünü ve zekasını kullanmak isteyen donanma, 1960'lardan beri onları bir silaha dönüştürmekten çekinmiyor.Asker yunuslar, San Diego Körfezi'nde bulunan bir deniz havuzunda eğitiliyor ve hayatlarını sürdürüyor.

Hem asker yunusların eğitimlerini incelemek hem de yunusları doğada çok daha iyi gözlemlemek isteyen araştırmacılar, yunusların sırtlarına ve gövdelerinin yanlarına kamera ve mikrofon bağladı. Altı ay süren veri toplama işleminden sonra ise yunusların gündelik yaşamlarından elde edilen videolar bir kolaj haline getirildi. Yayınlanan videolarda en dikkat çekici olaylardan biri ise yunusların yakaladığı balıkları direkt öldürmek yerine deniz memelilerinde sıkça rastlanan bir sıkıştırma hareketini uygulaması oldu. Yunusun ağzında olmasına rağmen kaçmak için yüzmeye devam eden balık ise araştırmacıları şaşırttı. Asker yunusların; levrek, pisi balığı, deniz iğnesi, deniz yılanı ve diğer balık türlerini içeren zengin bir diyete sahip olduğu keşfedildi. Ayrıca kameralar ile birlikte eklenen mikrofonlar sayesinde yunusların kendi aralarında kurduğu karmaşık iletişime dair detaylı bilgiler elde edildi.

Amerikan Donanması yeni bilgiler eşliğinde yunusların eğitimlerini güncelleyerek askeri amaçlarla onları kullanmaya devam etmek istiyor. Öte yandan Rusya'nın da Karadeniz'de bulunan tesislerinde asker yunuslar yetiştirmeye başladığı biliniyor. Amerikan Donanması, denizaltı veya gemilere kıyasla radarlar tarafından önemsenmeyen yunusları doğru bir ekipmanla donatarak olası deniz savaşlarında çok önemli bilgiler elde edebileceğini düşünüyor.