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Askeri Amaçlarla Üretilen Drone Savar, Siviller İçin de Üretilecek

drone savar
Yağız Sarman
Yağız Sarman proje
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Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone savarının üretim aşaması tamamlandı. Harp Arge tarafından üretilen drone silahının sipariş üzerine askeri amaçlı kullanılacağı belirtildi. Bir sınır karakolunda hizmete başlayacak olan drone savarın sivil hayatta da kullanılması gündemde.

Drone teknolojisinin hızla geliştiğini ve buna göre hızlı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan üretici firma Harp Arge’nin Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, terör örgütleri tarafından istihbarat toplama amaçlı olarak drone kullanımının yaygınlaştığını vurguladı. Ayrıca Güçlü, ordu içinde drone tehdidine karşı askerlerin bilgilendirilmeye başladığını da söyledi.

drone savar harp arge

Sipariş üzerine bir sınır karakolunda kullanıma sunmak üzere üretilen drone savarın hazır hale geldiğini ileten Güçlü, prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte drone savarın hizmete başlayacağını açıkladı. Zamanla tedarik sürecinin hızlanacağını aktaran Güçlü, drone savarın gece de kullanılabilmesi için gece görüş ekipmanı kullanıldığını söyedi.

Taciz ve gözetleme amaçlı da kullanılabilen droneların sivil hayatta da oluşturduğu tehdidin altını çizen Aytekin Güçlü, yasal düzenlemelere takılmaksızın kullanılabilecek bir drone savar üreteceklerini açıkladı.

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ETİKETLER: drone savar Harp ARGE

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