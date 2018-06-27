Askeri Araçların Bozulan Parçalarını Yapay Zeka Bulacak

Muharebe sırasında araçlarını en iyi durumda tutmak için çeşitli yeni önlemler almak için harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, geliştirdiği yeni yapay zeka sistemiyle birlikte hangi aracın arıza yapacağını önceden tespit edebilir konuma geldi.

Savaş alanının ortasında ansızın bozulan araçların ölümcül sonuçlar doğuracağının farkında olan Amerika Birleşik Devletleri, makine öğrenimi tekniği kullanan yapay zekâlar ile Bradley M2A3 piyade savaş araçlarını gözlemlemeye başladı. Uptake Technologies tarafından geliştirilen yapay zekanın araçların bozulma periyodlarını ya da şekillerini öğrenmeye başlayacağı, bunun sonucunda da periyodik bakımlara olan ihtiyacın ortadan kalkacağı söylendi. Yapay zekanın aracın hangi parçasının bozulduğunu direkt olarak tamircilere aktaracağı ve ekibin sadece o parçayı tamir etmek için zaman harcayarak, kısa sürede aracı çalışır hale getirecekleri ifade edildi.

Bradley adı verilen askeri araçların, endüstride kullanılan diğer pek çok araçla benzer aksamlar içerdiğini söyleyen Uptake, yapay zekanın başarılı olması durumunda bütün askeri araçlar için benzer yapay zeka sistemlerinin kurulabileceğini kaydetti.

Amerikan ordusunun yeni sistemin denenmesi için Uptake şirketine sadece 1 milyon dolarlık ödeme yaptığının altı çizilirken, oldukça düşük maliyetle yüksek verim alınması durumunda ordunun tamir giderlerinin önemli derecede azalacağı konuşulmaya başlandı.