Askeri Köpekler İçin AR Gözlük Geliştirildi

ABD ordusu tarafından geliştirilen askeri köpekler için AR gözlük pek çok konuda askere yardımcı olacak. Köpeklerle daha iyi iletişim kurmayı sağlayan AR gözlükleri, köpeklere uzaktan komut verebilmeyi amaçlıyor.

Askeri köpekler genellikle patlayıcı cihazlar ve tehlikeli madde araştırması için çalışır ve kurtarma operasyonlarına yardım eder. Ancak köpeklere bu görevleri yerine getirmek için gerekli komutları vermek askerleri tehlikeye atabilir. Artırılmış gerçeklik ise bunu değiştirerek askerlerin uzaktan kontrolü sağlamasını hedefliyor.

Askeri köpekler için AR gözlük nasıl çalışıyor?

ABD Ordu Araştırma Ofisi tarafından yönetilen bir proje aracılığıyla, askeri çalışma için Command Sight tarafından yeni bir teknoloji geliştirildi. Ordunun resmi web sitesine göre gözlükler, köpeklere takip etmeleri için görsel ipuçları verebilir ve bakıcılarının da her şeyi görebileceği bir kamera sağlayabilir.

Köpekler için artırılmış gerçeklik gözlüğü, köpeğin belirli bir noktaya yönlendirilmesine ve gözlüklerdeki görsel işarete tepki vermesine uyacak şekilde tasarlandı. Gözlük çalışmasına ilişkin Dr. Stephen Lee, "Artırılmış gerçeklik, köpekler için insanlardan farklı çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

“AR gözlük, köpeklere komutlar ve ipuçları sağlamak için kullanılacak. Bu yeni teknoloji bize askeri çalışan köpeklerle daha iyi iletişim kurmamız için kritik bir araç sunuyor."

Köpeğin üzerine yerleştirilmiş bir telsiz kullanarak sesli iletişime de olanak sağlayan gözlüğün her şeye rağmen olumsuz bir tarafı bulunuyor. Tüm bunları gerçekleştirmesi istenen köpeğin kafası karışabilir ve operasyonları tehlikeye atabilir.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü ilk prototipi için köpeğin tasmasına kablolandı ancak araştırmacılar, geliştirmenin bir sonraki aşamasında artırılmış gerçeklik gözlükleri kablosuz hale getirmeyi hedefliyor.