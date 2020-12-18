Bu Ülke Askeri Üslerde Bitcoin Madenciliği Yapıyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülere göre Venezuela askeri üslerde Bitcoin madenciliği yapıyor. Kötü ekonomik gidişatını engellemek için Bitcoin'e yönelen ve iç/dış alışverişini Bitcoin üzerinden yapan Venezuela, askeri üslerinde kripto para üretmeye başladı.

Venezuela ordusu, ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışırken "engellenemez gelir" elde edilmesi amacıyla kripto para madencilik merkezi açtı. Venezuela ordusuna bağlı olarak açılan kripto madenciliği merkezi, ülkenin kripto düzenleyicisi Sunacrip'in desteğine sahip olacak.

Venezuela'nın küçülen ekonomisini canlandırmak için atılan bu askeri çaba, dijital varlığı derinlemesine kazmayı ve üretilen Bitcoin'lerin nakit para şeklinde satılmasını amaçlıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Venezuela Ordusu'nun kripto para madencilik merkezi, 19 Kasım'da 61. Agustin Codazzi Mühendis Koşullandırma Tugayı tarafından açıldı. Tugay Komutanı General Lenin Herrera önderliğinde üretilecek olan kripto paralar, ülke ekonomisinin kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor.

Venezuela devlet televizyonu yetkilisi, "Bu dijital varlık üretim merkezi, ordu içinde kendi kendini finanse etme yeterliliğini sağlayacak. Bu madencilik faaliyetleri, ülkenin gelirlerini artırmak için anahtar olacak" ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ilk: Askeri üslerde Bitcoin madenciliği yapacaklar

Ayrıca sosyal medyaya sızdırılan bir videoda General Herrara'nın, "Ordumuzun güçlendirilmesi ve kendi kendini idame ettirebilmesi adına, 61. Agustin Codazzi Mühendis Koşullandırma Tugayı'nda kripto para madencilik merkezi açıyoruz. Ordunun dijital varlık üretim projesini gururla sunuyoruz" ifadelerine yer verdiği gözlemlendi.

Kripto madenciliği merkezine ilişkin ortaya çıkan videoda, "Bu yerel madencilik çiftlikleri ve madencilerin yenileme hattı, Venezuela halkını etkileyen sömürgeci çıkarlar tarafından bloke edilen ve yönetilen sistemi yenecek ve gerçek zamanlı üretime izin verecek" sözleri ön plana çıkıyor.

Bilmeyenler için Venezuela; devalüasyonu dengelemek için Bitcoin (BTC) gibi kripto paralara yöneldi ve son zamanlarda dünyadaki en yüksek kripto para kullanımına sahip üçüncü ülke olmayı başardı. Venezuela hükümeti, ABD'nin ekonomik yaptırımının etkilerini yumuşatmak için dijital para birimlerini kullandıklarını söylemişti.

Daha önceki açıklamalarda Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'nın hem küresel hem de iç ticaretinde kripto para birimi kullanacağını duyurdu. Maduro, “Trump ve yaptırımları, Venezuela'nın dünyanın herhangi bir bankasında işlem yapmasını engelliyor. Ancak ödeme sistemimiz Çin ve Rusya'da mükemmel çalışıyor" ifadelerini kullandı.