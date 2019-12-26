Askerlere DNA Testi Yasağı Geldi

Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin okuması adına küçük bir not yayınladı. Yahoo News tarafından ele geçirilen notta, askerlerin ticari DNA testi şirketlerine itibar etmemeleri istendi.

ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon, orduda görevli askerlere DNA testi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ABD'de son yıllarda iyice gelişen ve çeşitli DNA örnekleri göndererek, soyağacı çıkarmayı vaat eden internet sitelerinin, "genetik haritaları ortaya çıkararak, kritik bilgiler elde edebildiği" ve "potansiyel olarak istenmeyen güvenlik sonuçları, ortak güç ve misyon için artan risk oluşturma" sonuçları getirdiği belirtilir.

Savunma Bakanlığı, açıklamayı özellikle tatil dönemi öncesinde yaptı. ABD'de insanlar yılbaşı hediyesi olarak birkaç yıldır birbirlerine DNA testi veriyorlardı. Bunun için tatil dönemlerinde ABD askerlerinin kendileri ya da yakınları için DNA testi almalarını engellemek isteyen bakanlık, küçük bir not yayınlama yoluna gitti.

Bakanlık tarafından yayınlanan notta, DNA testi şirketlerinin özel indirimlerle özellikle askeri personeli hedef aldığının altını çizdi. Pentagon sözcüsü Sean Robertson dönerilen notu doğrulayarak, "bütün personelin ticari DNA testleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.