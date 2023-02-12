Askerlerin Mart ve Nisan Celpleri Ertelendi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı, askerliğini bekleyenler için merakla beklenen duyuruyu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuyla paylaştığı yeni gelişmeye göre askerlerin celp ve sevk tarihleri ertelendi.

OHAL ilan edilen illerin nüfüsuna kayıtlı askerleri ilgilendiren bu açıklama ile Mart ve Nisan aylarında sevkleri bulunan askerlerin sevklerinin Mayıs ayına ertelendiği açıklandı. Daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevkleri de bu doğrultuda yapılacak.

Askerlerin Mart ve Nisan Celpleri Mayıs Ayına Ertelendi

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayapınar ilçesindeki Selahattin Eyyübi Kent Meydanı'na kurulan çadır kenti ziyaret etti ve alınan kararların duyurusunu da orada gerçekleştirdi.