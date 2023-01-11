Aşk-ı Memnu Yeniden Çekiliyor: Peki Bihter'i Kim Oynayacak?

Farah Zeynep Abdullah, en son Bergen filmiyle büyük bir ilgi toplamıştı. Film, gişe rekorları kırdıktan ve yoğun ilgi gördükten hemen sonra Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney+'ta yayınlanmaya başladı.

Bugün gelen bilgilere ve Birsen Altuntaş'ın haberine göre Farah Zeynep, yeni bir bomba film ile karşımıza çıkacak.

Yeni Bihter: Farah Zeynep

Son olarak Bergen'le büyük başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah, yeni büyük bir proje ile karşımıza çıkıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Aşk-ı Memnu hikayesi 1900'lü yılların atmosferinde izleyici ile buluşacak.

Beyaz perdeye uyarlanacak olan filmin adı ise "Bihter" olarak belirlendi. Dijital bir platforma yapılacak olan filmin cast görüşmeleri devam ederken sadece Bihter rolüyle Farah Zeynep Abdullah'ın olacağına dair iddialar dolaşıyor. TAFF Pictures imzalı filmin senaryosu ise Merve Göntem'e ait.

Hazır yeri gelmişken, dizinin hafızalara kazınan o sahnesine tekrar bir bakış atalım: