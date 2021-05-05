8 Aslanda Covid-19 Görüldü! Kedigiller Tehlikede mi?

Hindistan'daki bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Yetkililer, hayvanlarda yüksek ateş gibi belirli semptomlar gördükten sonra endişelendiklerini ve Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi'nden uzmanları çağırdıklarını söylüyor.

Hindistan'daki Haydarabad Nehru Zooloji Parkı'ndaki sekiz Asya aslanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu, hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan ilk aslanları temsil ediyor.

Covid-19 testleri, Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) tarafından yapıldı. Dört erkek ve dört dişi aslan yüksek ateş gibi semptomlar gösterdikten sonra CCMB'ye gönderildi. PCR testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

19 Nisan'da virüse yakalandığı belirtilen aslanların iyileşme sürecinde olduğu belirtidi. CCMB direktörü Dr. Rakesh Mishra, hayvanat bahçesinin diğer vahşi hayvanları da takip etmesini istiyor.

Hindistan'da virüsün insandan hayvana bulaştığı ilk kez tespit edildi. CCMB, hayvanların dışkı örneklerini toplamak için ilgili makamlara çağrıda bulundu. Rakesh Mishra, "Dışkı örneklerini test etmek için bir yöntem geliştiriyoruz. Yabani hayvanlardan tükürük örnekleri toplamak her zaman mümkün olmadığından, bu yöntem faydalı olacak" dedi.

Hindistan'da 8 aslanın Covid-19 testi pozitif

Mishra, hayvanların bahçe personelleri tarafından enfekte edildiğine inanıyor. Hayvanat bahçesinin üst düzey bir yetkilisi, zaman zaman analiz için hayvanların örneklerini CCMB'ye göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Hindistan Çevre Bakanlığı 1 Mayıs'ta, eyaletteki tüm hayvanat bahçesi parklarının ve hayvan barınaklarının kapatılması için talimat verdi. Tüm hayvanat bahçesi personeli için önleyici tedbirler alındı. Hayvanat bahçesi, minimum dış temastan kaçınmak için ziyaretçilere kapatıldı.

Açıklamada, "Merkezi Hayvanat Bahçesi Otoritesi, artan SARS CoV-2 vakaları ışığında hayvanat bahçeleri tarafından alınacak önlemlere yönelik rehberler ve hayvanat bahçelerine tavsiyeler de dahil olmak üzere önleyici tedbirler almıştır" denildi.

Asya'nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan NZP tedbir amacıyla ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Hayvanat bahçesindeki iki düzineden fazla personelin testleri ise pozitif çıkmış durumda.

CCMB'nin resmi açıklamasına göre, örnek analizleri enfeksiyonun herhangi bir varyanttan kaynaklanmadığını ortaya koydu. Yetkililer, sekiz aslanın gereken özenle izole edildiğini ve gerekli tedavinin sağlandığını söylediler.

Yetkililer, geçen yıl SARS CoV-2 pozitifliği yaşayan dünyanın başka yerlerinde hayvanat bahçesi hayvanlarıyla ilgili deneyimlere dayanarak, hayvanların insanlara hastalık bulaştırabileceğine dair gerçek bir kanıt bulamadıklarını aktardı.