Aslan Kral Filmi Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Fragmanıyla bile büyük bir beklenti oluşturan Aslan Kral filmi vizyonda önemli rekorlar kırmaya devam ediyor. Yönetmen Jon Favreau için kariyerinin dönüm noktalarından bir tanesi olan bu film, gişeden başarıyla ayrılması beklenenler arasında bulunuyor.

Aslan Kral'ın en yakın rakibi ise Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oldu. Bugün hafta sonu 22 milyon dolar gelir elde etti. Listenin 3. sırasında ise Oyuncak Hikayesi 4 filmi yer aldı. Örümcek Adam daha önceden birinci konumdayken ikinci konuma geçti. Oyuncak Hikayesi 4 filmi de bir sıra gerilemiş oldu.

Aslan Kral filmi, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 rekorunu geçebilecek mi?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 filmi, gişeye girdiği ilk hafta sonunda 168,1 milyon dolar gelir rekoru elde etmişti. Aslan Kral filminin ise 192 milyon dolar hafta sonu geliri elde etmesi bekleniyor. Böylece rekor, yeni bir filmin eline geçmiş olacak.

Animasyon filmi olan Aslan Kral'ın revize edilmiş hali ile karşımıza çıkan bu film, en az 2 hafta kadar popülerliğini korumaya devam edecek. O esnada filmin tam olarak ne kadarlık bir gelir elde edeceği ise sadece tahminlerden ibaret.

Ayrıca Crawl isimli korku filmi de popülerler içerisinde yer alıyor. Florida'da ortaya çıkan fırtınadan sonra timsahların şehri basması filmin konusunu oluşturuyor. Peki sizce de Aslan Kral filmi çok daha büyük rekorlar kırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.