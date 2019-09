Asphalt 9: Legends, Ekim Ayında Switch'e Geliyor

Ünlü araba yarışı Asphalt 9: Legends 2018 yılında satışa sunulmuştu. iOS ve Android tabanlı cihazların yanı sıra PC (Windows 10) için geliştirilmiş olan oyunun Switch versiyonu da hazırlanıyor. Geliştirici Gameloft, yaptığı yeni duyuruyla yeni oyunun bu konsola çıkacak versiyonu için 9 Ekim 2019 tarihini verdi.

Asphalt 9: Legends oyununda Career, Multiplayer ve Events olmak üzere üç farklı mod bulunuyor. Kariyer modunda belirli bir araba sınıfı veya araba üreticisiyle sınırlandırılmış olan yarışlardan oluşan bölümleri tamamlamaya çalışırken, Multiplayer modunda ise çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile rekabete giriyorsunuz. Events modunda ise sizi günlük veya haftalık etkinlikler bekliyor ve diğer oyuncuların zamanlarını geçmeye çalışıyorsunuz.

Elli iki kadar arabayla çıkışını gerçekleştirmiş olan Asphalt 9: Legends oyununda şu an için S, A, B, C ve D sınıflarında toplamda yetmiş iki kadar araba bulunuyor. Her bir arabayı açmak ve seviye atlatmak için ayrıntılı plan (blueprint) gerekiyor. Ayrıca her bir arabayı özelleştirmek gibi bir imkanınız da var ama seçenekleriniz arabanıza seviye atlattığınız sürece açılıyor.

Switch konsolunda 1.6 GB civarı bir alana ihtiyaç duyacak olan Asphalt 9: Legends, ücretsiz olarak indirmeye sunulacak. Joy-Con, Pro kontrolcü, jiroskopik hareket kontrolleri ve dokunmatik ekran kontrollerinin destekleneceğini de söyleyelim.