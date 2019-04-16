Assange Destekçileri Ekvador'a Acımadı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasının artçıları devam ediyor. Ekvador, 7 yıldır Londra Büyükelçiliği’nde ağırladığı internet aktivistinin siyasi sığınma statüsünü iptal etmesinin ardından 40 milyon siber saldırıya maruz kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ilişkin gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan Assange, 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

O tarihten bu yana elçilik binası içinde yaşamını sürdüren Assange, siyasi sığınma hakkının kaldırılmasının ardından İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Tabii, bu gelişmenin sürpriz olmadığını söylemekte fayda var. Zira 2017 yılında Ekvador hükümetinin değişmesi ve yerine ABD güdümünde olan bir yönetimin gelmesi, Assange’ın kaçınılmaz sona adım adım yaklaştığını gösteren emareler olmuştu.

Ekvador Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Patricio Real, bugün yaptığı açıklamada, Assange’ın tutuklanmasının ardından 40 milyon siber saldırıya hedef olduklarını söyledi.

Söz konusu saldırıların ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hollanda, Almanya, Romanya, Fransa, Avusturya ve Birleşik Krallık'tan kaynaklandığını belirten Real, saldırılardan en fazla etkilenen kurumların Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlık Ofisi, Vergi İdaresi, bakanlıklar ve üniversiteler olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük hacker gruplarından bir tanesi olarak kabul edilen Anonymous, Assange’ın tutuklanmasının ardından çok büyük saldırılarda bulunacaklarını söylemişti.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiliz polisi tarafından elçilik binasından çıkarılma anı...