Yeni Assassin's Creed Valhalla, Quantum Error ve Serious Sam 4 Videoları Yayında

Sabırsızlıkla beklediğimiz büyük yapımlardan yeni oynanış videoları gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde, yeni Assassin's Creed Valhalla, Quantum Error ve Serious Sam 4 videoları sizi bekliyor.

Yeni Assassin's Creed Valhalla, Quantum Error ve Serious Sam 4 Videoları

Yayınlanan yeni videolar izlenmeleri oldukça keyifli olduğu kadar daha önceden görmediğimiz sahneleri ekranımıza getiriyor. Şimdiden keyifli seyirler diyelim!

Quantum Error

Captain Jacob Thomas rolünde olacağınız oyunda, bilinmeyen bir varlığın saldırdığı ve akabinde büyük bir yangının çıktığı Monad Quantum Research Facility'ye beraberinizde ortağınız Shane Costa ve bir mürettebat ile gideceksiniz. Göreviniz ise olabildiğince çok hayat kurtarıp, son olarak da kendinizi kurtarmak. Ne var ki bu kurtarma operasyonu kısa sürede kabusa dönüyor.

Serious Sam 4

Serinin yeni oyununda, hikayeye göre insanlık dünya genelinde yenilmiş ve yıkılmış medeniyette kalanı tahrip etmekte olan Mental güçlerinin istilası altındadır. Bu istila karşısındaki son direniş olarak Sam "Serious" Stone liderliğindeki Earth Defense Force olacaktır.

Senaryo boyunca Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull ve Khnum! Square gibi tanıdıkların yanı sıra Processed, Belcher ve Zealot gibi yeni düşmanlar ile aksiyon dolu çatışmalar sizleri bekleyecek. Bu çatışma esnasında da çift namlulu tüfek, otomatik tüfek, mitralyöz, elektrikli testere atar ve top gibi birbirinden kuvvetli silahlar kullanabileceğiniz gibi bu silahları geliştirebileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla

Bizleri Antik Yunan döneminden sonra Viking çağına götürecek olan yeni oyunda, ana karakterimiz Eivor ve beraberindekilerin başlarından geçenler anlatılacak. Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri ve tercihinize göre erkek veya kadın olacak Eivor rolüne bürüneceksiniz. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine iki farklı dönemde geçecek olan Assassin's Creed Valhalla, The Faith of Atlantis hikayesinin de devamını gösterecek.